El escritor Haruki Murakami vuelve con 1,200 páginas

TOKIO (EFE).— Haruki Murakami publicará el 13 de abril, en Japón, su primera novela en seis años, todavía sin título. Así lo anunció ayer la editorial Shinchosha en un comunicado.

La editorial informó que la obra constará de 1,200 páginas y tendrá un precio de 2,970 yenes, pero no aportó detalles sobre el título, portada o la trama; tan solo mostró un libro en blanco.

Ésta supone la primera novela del escritor en seis años, tras publicar en 2017 “Killing Commendatore (La muerte del comendador)”, y la primera que se lanzará simultáneamente en papel y en formato electrónico.

El 13 de abril es la fecha de aparición en Japón. Se desconoce cuándo será el lanzamiento en otros países.

Nacido en Kioto (al oeste de Japón), Murakami, quien actualmente tiene 74 años de edad, debutó en la literatura con la novela “Hear the Wind Sing (Escucha la canción del viento)” en 1979 y es conocido por obras como “Norwegian Wood (Tokio Blues) de 1987, “Kafka on the Shore (Kafka en la orilla)”, 2002, y las más recientes “1Q84” (2010) y “Men Without Women (Hombres sin mujeres)”, 2014.

Sus obras se han traducido a medio centenar de idiomas y su trayectoria se ha reconocido con numerosos premios, entre ellos el Noma, el Tanizaki, el Hans Christian Andersen, el Franz Kafka y el Jerusalem Prize.