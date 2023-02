Grandes premios para ti. Diario de Yucatán premia la lealtad de sus lectores

La espera terminó. Si tienes Diariobonos de 2022, esta es la última oportunidad de usarlos para la Gran Subasta que se iniciará mañana lunes 27 y concluirá el 4 de marzo, en la que podrás ganar atractivos premios.

Los artículos a subastarse son: una pantalla de 32” LED HD Roku Marca TLC, un horno de microondas de 0.7 pies blanco marca Midea, una lavadora de doble tina con capacidad para 13 kg marca Daewoo, dos tabletas Chuwi Hi10x dos en uno, dos tabletas Chuwi Hipad con teclado, cuatro speakers F6 Mifa Outdoor Bluetooth negras y dos aspiradoras portátiles inalámbricas recargables 120 V.

También se incluyen en la lista dos espejos de luz para vestidor de 600 por 1,600 mm, cinco freidoras de aire de 3.5 litros 120 V, cinco mini wafleras eléctricas 120 V, cinco juegos de cuchillos de cocina profesional de acero inoxidable de cinco piezas cada uno y dos hornos eléctricos para pasteles.

Asimismo, cinco utensilios de cocina acero inoxidable de ocho piezas, dos vales de consumo con valor de 2,000 pesos cada uno y dos kits deportivos, con siete productos diferentes.

¿Cómo participar en la Gran Subasta?

La mecánica para ganar alguno de estos premios es pujar por el artículo de tu preferencia con Diariobonos. La cantidad mínima para participar es de 2,000 y se aceptan los cupones del año pasado (2022) y los de 2023.

Introduce tus Diariobonos acumulados en un sobre y deposítalo en el buzón que estará ubicado en las oficinas de Diario de Yucatán (calle 60 entre 65 y 67, Centro) de 9 a.m a 5 p.m. de lunes a viernes.

El sobre deberá contener los siguientes datos en el exterior: nombre del participante, teléfono celular, correo electrónico, el regalo elegido y el total de Diariobonos depositados en el sobre. La recepción de los sobres será del 27 de febrero al 4 de marzo.

Si eres del interior del Estado podrás acudir a las oficinas del Diario de tu localidad o entregar tu sobre a tu voceador y listo. Solo queda esperar si eres uno de los más de 40 ganadores.

Si tienes alguna pregunta de la dinámica, como las fechas o lugares de entrega, puedes comunicarte al número de atención a clientes 9999-42-22-35 de lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m. y sábados de 9 a 1 p.m.

¿Puedo participar por más de un premio?

Sí, pero en caso de ofertar por varios artículos y resultar ganador, solo se considerará la oferta con el mayor número de Diariobonos, pues solo se puede ganar un premio por participante.

Es importante señalar que no se aceptarán cupones dañados, alteraciones, tachaduras o raspaduras. En caso de que esto suceda, serán retirados del total de puntos acumulados.

Se puede pedir la recoja de cupones a domicilio en Mérida, siempre y cuando haya cobertura para el servicio con nuestro aliado estratégico Dypaq. Para usar el servicio es necesario comunicarse al número antes mencionado, en horario laboral

Si los cupones no se entregan en las fechas mencionadas no se podrá participar y los Diariobonos serán invalidados. La fecha límite para entregar el sobre con los bonos es el 4 de marzo a las 5 p.m.

En caso de ganar una puja, pero haber ofertado menos de 2,000 Diariobonos, el premio no podrá ser entregado, pues la cantidad mínima de oferta es requisito para participar por el regalo que hayas elegido.

¿Cuándo se conocerá a los ganadores de la Gran Subasta?

El miércoles 15 de marzo se dará a conocer la lista de ganadores en el ejemplar de Diario de Yucatán.

En caso de resultar ganador, un representante de Diario de Yucatán se comunicará contigo para informarte los pasos a seguir y reclamar tu premio.

En caso de que más de un participante haya apostado la misma cantidad de Diariobonos por el mismo producto, se realizará una dinámica de desempate. El ganador se llevará el premio.

En caso no resultar ganador y quedarte sin Diariobonos, no te preocupes, en próximas fechas se realizarán más subastas para reconocer tu lealtad y fidelidad, y si eres suscriptor, también podrás participar en las dinámicas donde regalaremos boletos para entretenimiento, eventos deportivos, conciertos, actividades recreativas, etcétera, así que no dejes de recortar tus bonos.

Dudas frecuentes

El programa de Diariobonos de Diario de Yucatán es un programa de lealtad para consentir a los lectores y suscriptores agradeciendo su preferencia por la compra del ejemplar, recompensando su fidelidad con dinámicas y subastas para ganarse diversos premios atractivos.

Los Diariobonos son cupones que salen publicados todos los días en la portada del Diario de Yucatán que circula en Yucatán, Campeche y Quintana Roo y vienen con diferentes denominaciones desde 25 hasta uno especial que se publica un domingo del mes por 200.

Hay Diariobonos de 25, 30, 40, 45, 50, 100, 150 y 200 puntos dependiendo del día de la publicación.

Son acumulables, de modo que se pueden resguardar para participar en las diferentes dinámicas y subastas que se harán en el año.

Durante el año se realiza la Gran Subasta en la que se otorgan atractivos premios para consentir a los lectores y suscriptores.

En la actualidad no es posible comprar otros productos con Diariobonos, ni canjear por dinero en efectivo o por productos que no correspondan a los mencionados.

Si eres suscriptor tienes la oportunidad de duplicar tus puntos acumulados ya que durante el año habrá un Diariobono especial exclusivo para suscriptores, que podrás hacer válido en cualquier dinámica que quieras participar.