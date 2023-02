Este lunes 27 de febrero ha empezado la jornada de cine barato con la Fiesta del Cine, que te permitirá ver las películas nominadas al Óscar 2023 a bajo costo. Conoce que filmes estarán disponibles en estos días.

Cine barato para ver las películas nominadas al Óscar 2023: precios y filmes

Se trata de tres días para acudir a las distintas salas cinematográficas a menor costo los días lunes 27 y martes 28 de febrero; así como el miércoles 1 de marzo de este 2023.

En Yucatán participan las cadenas comerciales y los “Cines Siglo XXI” del gobierno estatal.

Precios durante la jornada de cine barato en la scadenas comerciales

Y no, no es mentira, a partir de 29 pesos podrás disfrutar algunas de las películas nominadas al Óscar 2023, aunque no todas las que aspiran a obtener el galardón estarán disponibles estos días. Más adelante te específicamos cuáles son.

29 pesos , las salas tradicionales.

, las salas tradicionales. 49 pesos salas con tecnología 3D

salas con tecnología 3D 69 pesos salas VIP y platino.

Además de cine barato, también hay promociones en dulcería.

¿Cuáles son las películas nominadas al Óscar 2023 disponibles durante la jornada de cine barato?

En estos días, durante la jornada de cine barato, puedes ver las películas que participan en alguna candidatura al Óscar 2023 Y as que estarán disponibles en cartelera para verlas en salas de cine de Mérida son las siguientes:

Tár.

Tar. Una revisión del ejercicio del poder, aplicado a una directora de orquesta, pero extensivo a cualquier profesión, nivel, género y circunstancia. Con mensajes adyacentes: una es la imagen y otra las personas reales, en un momento en que la percepción decide el ánimo de la gente, aunque sean impostores. Otro señalamiento: quienes son íntegros o no en las actividades públicas, profesionales, lo son también en lo privado. La persona y su vida es una misma con acciones en distintos campos.

Avatar.

Avatar. El sentido del agua. Es un trabajo para ver en el cine, con la pantalla y sonido apropiados porque es un espectáculo con la mejor tecnología disponible hasta el momento.

Los Fabelman. Steven Spielberg hace una aportación para situar la visión cinematográfica del famoso director. Proporciona controversiales elementos de su biografía: su atracción por el cine, la oposición familiar a ello, su juventud azarosa por el acoso escolar y la disfuncionalidad en casa. Su talento para procesar, en cine, recuerdos de infancia y articular historias que den un punto de vista diferente con las mismas imágenes rutinarias que los protagonistas no imaginaban.

Los espíritus de la isla

Los espíritus de la isla. Una reflexión sobre la amistad y nuestro derecho a elegirla en el contexto de una isla. Actuaciones extraordinarias que representan arquetipos, fotografía espectacular de Irlanda.

Candidatos a mejor actor durante la jornada de cine barato

La ballena

La ballena. No es una película nominada: el candidato a mejor actor para obtener el Óscar 2023 es Brendan Fraser, quien recibió el reconocimiento, en esa categoría, del Premios del Sindicato de Actores.

Vivir

Vivir. También, en esta cinta sólo el protagonista Bill Nighy forma parte del bloque de candidatos a mejor actor.

No todas las películas candidatas al Óscar 2023 están en todas las salas. En algún caso, sólo se encuentran en aquellas que suelen proyectar cine de arte. Habrá que buscarla, de acuerdo con el interés específico. Lo que sí: debe aprovecharse para ver estas cintas en todo el esplendor que solo proporciona una sala cinematográfica.