Llamado a ser buen catequista

Con una misa que presidió el obispo auxiliar de Yucatán, monseñor Pedro Mena Díaz, ayer concluyó el XXI Encuentro Provincial de Catequistas, que durante dos días reunió a representantes de Yucatán, Campeche, Tabasco y Quintana Roo.

Antes de la misa, que concelebraron los obispos Gerardo Rojas López, de Tabasco; José Francisco González González, de Campeche; Pedro Pablo Elizondo, de la diócesis Cancún-Chetumal, y Emilio Carlos Berlie Belaunzarán, arzobispo emérito de Yucatán, se anunció que el siguiente encuentro se llevará al cabo en Tabasco.

“Qué bueno que en este encuentro hayamos reflexionado sobre la escucha y en lo que tenemos que pedirle al Señor”, dijo el obispo en su homilía.

Y es que, a lo largo de los dos días de actividades, los más de 3,800 participantes escucharon pláticas sobre diversos temas, pero básicamente enfocadas en su labor como catequistas.

“Hay que pedirle al Señor que nos dé la luz para que no escuchemos al demonio y decirle: ‘te queremos escuchar a ti’”.

Repercusión

El prelado dijo a los catequistas que cada enseñanza que le brindan a los niños, adolescentes y jóvenes tiene que repercutir para que vayan comprendiendo lo que son desde su bautismo y vivan de acuerdo con él.

El obispo pidió a los catequistas continuar con su labor, pues les espera un largo camino por recorrer, y más ahora que la esperanza de vida se ha prolongado hasta los 90 años.

“Así que algunos catequistas que tengan 50 o 60 años, como son muy perseverantes, esperamos seguir contando con ustedes”.

Los exhortó a preparar a las nuevas generaciones, porque el camino es largo.

Recalcó que actividades como el encuentro sirven para animar y para aprender a guiar a los niños y adolescentes en cualquiera de las tres vocaciones.

“Una buena catequesis ayudará a los niños y adolescentes, en el momento que Dios quiera, decir: ‘creo que Dios me llama para formar una familia cristiana católica con el sacramento del matrimonio o creo que Dios me llama para la vida consagrada o creo que Dios me llama para ser pastor de la iglesia”.

Al final de la homilía, el obispo pidió a todos los catequistas ponerse de pie para renovar su compromiso.— IVÁN CANUL EK