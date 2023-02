Ovacionan “La laguna rosa”

La función de “La laguna rosa” en esta ciudad comenzó sin expectativas, sin clichés, con dos historias que parecían ajenas y que no sabíamos qué tenía que ver una con la otra o en qué momento se entrecruzarían.

A veces, es mejor no leer ninguna sinopsis, dejar que la historia te sorprenda, aunque el nombre de la película y uno de los carteles ya sugerían bastante: una joven con Síndrome de Down en pose de baile delante de una laguna rosa (la única del mundo está en Las Coloradas, en Río Lagartos).

Y es que el 70% de la película, del director Juan Arce, se rodó en locaciones de Yucatán, porque la calidez de su clima y su gente le pareció idóneo para el reencuentro de dos hermanos distanciados, los personajes principales de la cinta.

Aunque la protagonista es la hermana del director, Mónica, bailarina de ballet con Síndrome de Down que soñaba con ser actriz, la historia no es autobiográfica, pues “Moni” y Juan tienen una buena relación. Los de la película no. “Mariana” (Mónica Arce) no solo carga con el rechazo de su hermano sino con personas que la ven diferente en la calle, es más, que incluso evitan verla, como si ignorarla fuera “más educado”.

A lo largo de la película no solo disfrutamos de la gracia y la frescura de “Mariana”, de su entusiasmo, su capacidad de amar pese a todo, sino también de independencia y empeño por ser bailarina y demostrar que no hay límites para las personas como ella, algo que también es el deseo de Mónica Arce.

La historia es ágil, entretenida, visualmente atractiva, y a pesar de las lágrimas el humor siempre está presente y hace un contrapeso, como en la vida misma, donde no todo es blanco y negro sino con gamas de grises.

Esta lección sobre la inclusión es aún más gratificante cuando descubrimos como locaciones rincones como la hacienda Ochil, un cenote, el parque de Santa Lucía, un conocido lugar de tatuajes de Mérida y un puesto de marquesitas en Mérida y, desde luego, la Laguna Rosa como telón de fondo.

Cuando aparecieron los créditos, el público se levantó de sus asientos y ovacionó la cinta, que incluyó testimonios de niños y jóvenes con Síndrome de Down. Posteriormente, otros chicos con Síndrome de Down, presentes entre el público, rodearon al director Juan Arce, ya de pie en la Cineteca (todo el tiempo estuvo sentado al fondo, bien calladito), para felicitarlo y platicar con él, algo que hizo con empatía y calidez.

Los actores de “La laguna rosa” y el director, originarios de Ciudad de México, donde se rodó parte de la película, subieron al escenario para entablar un diálogo con el público y hablar de la cinta, que ya recibió varios premios internacionales en festivales de cine.— Patricia Garma Montes de Oca