Adiós a la Candelaria

Adiós y hasta el próximo año, fue la despedida a Nuestra Señora de la Candelaria, ante varias decenas de devotos, en la misa de subida de la venerada imagen, en la capilla dedicada a esta advocación mariana que se ubica en el centro de Mérida.

Con este acto culminaron los festejos que iniciaron el 22 de enero pasado y cuyo culmen fue el jueves, en el día de la solemnidad en la que se conmemora la presentación de Jesús en el Templo.

Antes de subir la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria a su habitual nicho, enmarcado en uno de los retablos más bellos de arte sacro de Yucatán, el rector de la capilla, presbítero Raúl Lugo Rodríguez, dijo que se vivieron jornadas en las que se pudo percibir el cariño y devoción a la Candelaria.

Anunció que la próxima semana celebrarán primeras comuniones de jóvenes como la última ofrenda a la Virgen de la Candelaria.

En la homilía que impartió ayer, el padre Raúl Lugo Rodríguez dijo que la verdadera riqueza de las personas no está en el consumismo, no está en las cosas, sino en las personas, en los acontecimientos que Dios nos regala; personas con el corazón íntegro que prefieren no devolver el mal que han recibido con otro mal.

Al hablar de la luz y la sal de la Tierra dijo que es importante que el mundo se contagie del sabor del Evangelio y que eso pasará a través de cada persona.

“Ambas imágenes nos remiten a dos cosas indispensable para la vida: la luz sin la cual no podemos ver, luz para abrir los ojos, para que podamos mirar, luz para que brillemos en otras gentes a través del testimonio de una vida, logren enamorarse de Jesús. Y la sal es también indispensable. Sal y luz son tan importantes que es difícil coincidir una vida sin ellos”, expuso el sacerdote.— CLAUDIA SIERRA MEDINA