Minimalismo y maximalismo

Simplicidad es la máxima sofisticación. Leonardo da Vinci

Existen dos corrientes artísticas contrapuestas por sus convenciones propiamente ligadas a la materialidad y a la bidimensionalidad o tridimensionalidad del objeto como: el color o la forma, etc., es decir, en el objeto artístico mismo cuya apreciación o experiencia perceptiva está vinculada a la unidad del conjunto o de la cosa. El minimalismo (minimal art, arte elemental, ABC art o Arte reductivo) requiere del espectador una actitud diferente de la imaginación o percepción del espacio distinto del real; podemos decir que se basa en el concepto de que “menos es más” y que nos enfrentan a objetos aparentemente carentes de propiedades significantes, representacionales o expresivas, inescrutables (que no se puede comprender o averiguar); este estilo busca no generar demasiadas emociones y sensaciones y se crea mediante el empleo o uso de los mínimos recursos posibles, la ausencia de elementos orgánicos el empleo de figuras geométricas, el desaparecimiento o reducción de la forma a campos de color, la utilización de estructuras, es decir, una estereometría (del griego steros, sólido y metrón, medida) simple y poco expresiva. También destaca el uso de colores como negros y blancos, o colores primarios. Su elaboración no es tan sencilla, ya que se trata de crear o plasmar con rigor conceptual y sencillez.

El minimalismo en el arte ha evolucionado con el tiempo, y desde que apareció a principios del siglo XX; el termino arte “minimalista” apareció por primera vez en 1965 en la revista Art Magazine por el filósofo británico Richard Arthur Wollheim (1923 - 2003) a propósito de la obra de Marcel Duchamp. Este movimiento es también es conocido como “De Stijl”, el cual englobaba arte, diseño y arquitectura; asimismo, hay que señalar que, no debemos confundir el arte minimalista con el abstracto, ya que los dos tienen el mismo origen, pero el arte minimalista se reconoció con ese nombre posteriormente y que surgió como una reacción a la exageración del expresionismo abstracto.

Por otra parte está el maximalismo, que es el gusto estético por el exceso, que nació en respuesta al minimalismo y cuyo concepto se funda en la idea de que más es más, menos es aburrido o que nunca es demasiado; el crítico, curador e historiador de arte estadounidense Robert Pincus-Witten (5 de abril de 1935 - 28 de enero de 2018) utilizó este término para referirse, dentro de las artes visuales, a un grupo de artistas, asociados con los turbulentos comienzos del neoexpresionismo de finales de los años setentas.

Este movimiento, que aparece como tendencia entre finales de la década de los noventa, proclama la riqueza y el exceso, por lo cual en ocasiones está caracterizado por la decoración, la sensualidad, el lujo y la fantasía excesiva, abiertamente compleja y llamativa, lo cual le proporciona a la obra una exageración en las características de cantidad de elementos o la tendencia a agregar y acumular demasiado, siendo un estilo artístico actual, tiene unos antecedentes lejanos en estilos como el gótico flamígero medieval, el barroco, el rococó, el victoriano y el pop, entre otros.

Estos artistas prestan más atención al proceso de creación y la incertidumbre de significado e inestabilidad en una obra. El significado no se refleja directamente en una obra porque creen que lo que está en la mente del artista en el momento de la creación puede no necesariamente aparecer en su obra; este parte de formas que tienden al exceso, a la libertad creativa y a la sofisticación; por lo cual se inclinan por la utilización de formas onduladas, curvadas y muy ornamentadas. Así como el empleo de materiales y acabados por los cuales buscan la sofisticación (una amplia paleta de color, efectos dramáticos, el eclecticismo, la mezcla, y la ornamentación, etc.) serán elementos básicos para la tendencia.

