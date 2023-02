Alejandro Basulto dirigirá una obra de su inspiración

Una suerte de encuentro entre Mozart, Rossini y Lola Beltrán, como en muchas otras de las piezas de la autoría de Alejandro Basulto, en las que busca mezclar lo culto y lo popular, lo serio y lo cómico, de forma que sea relevante para el público actual, se refleja en “Pequeña Serenata Ranchera”, obra que presentará en el Carnegie Hall de Nueva York, y que dirigirá él mismo.

El compositor y director de orquesta yucateco fue invitado a presentar una de sus piezas en el recinto, la cual será interpretada por la Orquesta de Cámara de Nueva York (Chamber Orchestra of New York).

Cuenta que en 2020 ganó el premio de composición Ottorino Respighi, al que convoca la citada Orquesta y la ciudad de Bolonia (Italia). El premio consistía en que la Orquesta tocara la música del ganador en el Carnegie Hall en su temporada 2020.

Sin embargo, por la pandemia, el concierto se pospuso hasta ahora. Y cuando el maestro Salvatore Di Vittorio, director artístico de la Orquesta, leyó en la biografía de Alejandro Basulto Martínez que había terminado su doctorado en dirección de orquesta, le preguntó si le interesaría dirigir su obra.

“Confieso que me sorprendió mucho su ofrecimiento, ya que desafortunadamente, la música clásica tiende hacia la endogamia y a no arriesgar. Es decir, la misma gente, haciendo la misma música. Además, son pocos los que brindan oportunidades sin pensarlo de una forma transaccional o política. Es decir, sin preguntarse ¿y yo qué gano? o ¿con quién me hace quedar bien? Este tipo de gestos me hace imaginar que es posible fomentar una dinámica en donde la competitividad no lleve a la rivalidad, sino a la empatía. Espero poder replicar esto en mi carrera y brindarles muchas oportunidades a otros músicos jóvenes”.

Inspiración

“Pequeña Serenata Ranchera”, una obra para orquesta de cuerdas que compuso en el 2018, es la que interpretará la agrupación neoyorquina el próximo viernes 10, en el Carnegie Hall.

“La obra está inspirada en los diferentes significados que la serenata ha tenido en la historia de la música. A grandes rasgos: durante el Barroco, el término serenata se refería a una obra dramática (suerte de ópera breve), durante el Clasicismo, a una obra instrumental ligera. Finalmente, en la cultura popular, a regalarle música a un ser querido”.

“Es música programática, por lo que me inventé una historia cómica en dónde una mujer recibe una serenata indeseable. Diría que mezcla elementos del neoclasicismo y la ópera, con gestos típicos de la música ranchera. Es una suerte de encuentro entre Mozart, Rossini y Lola Beltrán”.

Esta pieza, señala el compositor que es una de sus obras más populares y, afortunadamente, se ha presentado mucho. Fue comisionada por la fundación Anglo-mexicana y grabada comercialmente en Londres por la Shakespeare Sinfonía. Además, la ha tocado la Orquesta de Cámara del Palacio de Bellas Artes y la North/South Consonance Orchestra, entre otras.

Que una de sus composiciones se escuche en el Carnegie Hall resulta muy especial para Alejandro Basulto, “porque casi todo el mundo sabe del ‘carne y del frijol’ (como le decimos de broma al Carnegie Hall) y se ve muy bien en el currículum”.

“Al margen de eso, es una satisfacción muy grande poder hacer música con músicos profesionales neoyorquinos, que tienen la reputación de ser excelentes”.

La experiencia será total para el músico yucateco, pues como hemos citado, también dirigirá a la Orquesta en la interpretación de la pieza.

“¡Me emociona muchísimo! Honestamente, soy un privilegiado de gozar de una oportunidad como esta: dirigir una obra de mi autoría, frente a una orquesta profesional, en un recinto tan conocido. Espero pasar un rato sensacional haciendo música y que la gente se interese más por mi trabajo, pero sobre todo espero salir reforzado y con más convicción de que, a pesar de las dificultades, vale la pena seguir haciendo música”.

Explica que cuando se dirige una obra propia, el proceso de estudio es más sencillo, porque ya se tiene la música en la cabeza.

Basulto Martínez ha compuesto una treintena de obras, y se siente muy afortunado, ya que casi toda su música ya ha sido estrenada e interpretada por músicos muy buenos.

Sólo tiene una obra de orquesta esperando “pretendiente”.— IRIS Margarita CEBALLOS ALVARADO