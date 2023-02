Carmen Boullosa habla del futuro de la literatura

Veo una generación de autoras excepcionales, muy jóvenes, en México, América Latina y España, una generación completa de mujeres distintas, poderosas, que son bien recibidas por los lectores, y eso alegra y calienta mi corazón, expresa Carmen Boullosa al referirse a la literatura que se produce en la actualidad.

La novelista, ensayista, poeta y dramaturga concedió una entrevista al Diario, en virtud de que se dio a conocer que será la recipiendaria del Premio Excelencia en las Letras José Emilio Pacheco 2023, el máximo galardón que otorga en este rubro la Universidad Autónoma de Yucatán y la asociación UC-Mexicanista, por medio de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey).

El sábado 11 de marzo, en el marco de la inauguración de la Filey, se hará entrega del citado reconocimiento a la novelista mexicana, quien actualmente radica en Estados Unidos.

Al hablar sobre la situación actual de la literatura en Latinoamérica y México particularmente, y del hábito de la lectura, expresa que leer no es algo que se adquiere de manera involuntaria, sino que se produce mediante la ambientación, es decir, el ambiente familiar, con el ejemplo, el papel de las escuelas hace esta tarea, las ferias de libros y el ambiente literario en sí, y esto viene acompañado de la habilidad de poder leer y escribir, lo cual no significa el poder leer la palabra mamá, sino seguir la historia y el flujo de las páginas de un libro.

“Otra historia sería la de México si fuésemos un país de lectores, sería diferente el ambiente político, tendríamos otros gobernantes, elegiríamos diferente, viviríamos distinto y se sentiría una pertenencia cívica, en comunidad”.

Señala que el problema es que cuando se habla de fomentar la lectura, se dice como si se tratara de usar corbatas, como si consistiera en añadir algo que se puede poner y quitar, cuando la lectura es central para la constitución de un mundo social posible para todos, y para ello se debe trabajar el fomento a la lectura en las escuelas, bibliotecas, el acceso al libro, con actividades literarias en muchos lados, eso crea nación.

Ante esto, apunta que ve con enorme optimismo y alegría a las generaciones emergentes de escritores, que son parte de “esta médula”, y al mismo tiempo siente tristeza de ver que el índice de los lectores sólo se maquilla para mostrarlo un poco más arriba, pero está abajo; los índices de violencia, de equidad y de la calidad de la clase política que se tiene en México, serían distintos si se tuviera un pueblo lector.

Agradecida

Con relación al Premio que le será otorgado, expresa que es de gran alegría y extiende un agradecimiento al jurado, a UC-Mexicanistas, la Filey y a la ciudad de Mérida, sobre todo por lo que significa recibir un reconocimiento que lleva el nombre de José Emilio Pacheco, “un figurón, un escritor con muchas voces, poeta, novelista, erudito, conocedor de la literatura mexicana y universal”.

Resalta que el Premio le da una casa fantástica en Mérida, “me da una parte de la tradición mexicana y me acoge en esta ciudad real, histórica, legendaria, que ha dado tanto también a todo México, no sólo se ha llenado a sí misma de tradiciones, por suerte, los demás también disfrutamos de esta ciudad y mucho”.

Aunado a la recepción del Premio, la escritora Carmen Boullosa participará en una de las sesiones de la UC-Mexicanistas, una actividad a la que indica Sara Poot, le impone un aura de festividad, alegría, conocimiento y celebración.

Sobre su trayectoria en las letras y qué estilo es el que más le gusta escribir, explica que para ella cada libro es una aventura singular, pues no sabe cuando empieza un texto, cuando lo empieza a figurar o presentir, a sentir la curiosidad o el llamado del texto, no sabe en un principio qué género va a ser, si un ensayo, un poema, una novela, un cuento, un texto breve o sólo una notación en su libreta o diarios, no tienen una cara totalmente definida, y aún cuando la cara se define, en un poema, por ejemplo, puede tener un rostro distinto, ya que un poema tiene una relación con el silencio, una relación íntima y carnal que no cabe en palabras, y hay poemas que pueden ser rápidos, breves como relámpagos, y otros ser poemas anchos, como una narración, como el espacio que exige la novela.

Recuerda el poema “Corro a mirarme” que es un poema largo que escribió a manera de carta a Juan Ramón Jiménez, que consta de 40 páginas y está lleno de imágenes y habla también del dinero, de la vida en Nueva York, con precisiones y reflexiones que no siempre se cree y piensa que puedan ser parte de un poema, y es que hay muchas iluminaciones sobre la forma en la que puede concebirse.

Precisa que lo mismo sucede con una novela que puede ser fluida, con una aventura y un personaje, o como en su novela “Texas”, un rompecabezas de 278 personajes saltando cada uno a su propio ritmo o voz, que implica y exige una escritura o aventura escritural diferente.

Afirma que no tiene un género predilecto para escribir, como tampoco tiene un libro predilecto entre los que ha escrito, “quiero a mis hijos por igual”.

En la Filey la escritora mexicana estará presente con uno de sus últimos títulos, “El libro de Eva”, novela que recientemente publicó Alfaguara en México y América Latina, en la que el Génesis es contado por Eva, quien tiene una versión diferente de los hechos, y en la que también aparecen las hijas disidentes de Eva, quienes no están muy de acuerdo con su mamá.— IRIS Margarita CEBALLOs ALVARADO