Herminio J. Piña Valladares: Valorar y amar a nuestras familias

La Semana de la Familia se desarrolla desde el pasado domingo 5 al próximo domingo 12 en las parroquias y capillas de nuestro Estado.

En virtud de este importante programa les compartimos una breve reflexión para valorar, comprender y amar a nuestra familia.

Muchas veces nos fijamos demasiado en nuestros problemas y dificultades que nos aquejan y en algunas ocasiones nos sentimos deprimidos, pero no nos damos cuenta de lo que tenemos y hemos recibido. Por ejemplo, de la vida, del amanecer de un nuevo día, de nuestra familia y otros bienes o bendiciones que hemos recibido.

Al tener una familia debemos valorarla, reconociendo sus cualidades y virtudes, pero sobre todo decirle a todos nuestros seres queridos que son muy importantes en nuestra vida.

En relación con los bienes materiales, debemos darles el justo valor, agradecer que tengamos una casa y deseamos que sea un verdadero hogar para nuestra familia, en donde se respire paz, solidaridad, comprensión y ayuda mutua. También valorar nuestro cuerpo, agradecer que podemos ver, escuchar, caminar y pensar, pero lo más importante, cuidarnos.

Muchas veces todo lo que tenemos no lo valoramos y pensamos que no es importante, pero cuando lo perdemos, lo extrañamos. No esperemos que eso suceda. Ahora es el momento de valorar todo lo que tenemos. Digámosle a nuestros hijos, padres, esposa, esposo y familiares cuánto los amamos, los valoramos, reconociendo sus cualidades y virtudes. Comprendamos su personalidad, seamos solidarios, amables y respetuosos.

Recordamos una oración a la familia del papa Francisco: “Dios, Padre nuestro, somos hermanos y hermanas en Jesús, tu Hijo, una familia en el Espíritu de tu amor. Bendícenos con la alegría de tu amor, haznos pacientes y bondadosos, amables y generosos, acogedores de aquéllos que tienen necesidad. Ayúdanos a vivir tu perdón y paz. Protege a todas las familias con tu cuidado amoroso. Amen”.

Matrimonio con 42 años de casados.