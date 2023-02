La OSY ofrecerá una sola función de un programa

Una atractiva suite y un gran clásico de la música académica presentará la Orquesta Sinfónica de Yucatán pasado mañana viernes, a las 8 p.m., en el Palacio de la Música.

Se trata de la Novena Sinfonía “Del nuevo mundo” de Dvorák y la Suite Holberg de Edvard Grieg, que la OSY ejecutará bajo la batuta de Juan Carlos Lomónaco, su director titular.

El concierto se ofrecerá únicamente un día, a diferencia de los programas precedentes, que han incluido dos presentaciones.

Juan Carlos Lomónaco explicó que la Suite Holberg es de corte neoclásico y de gran factura musical. La compuso Grieg por los 200 años de nacimiento de Ludvig Holberg, el dramaturgo más importante de Noruega.

Como el escritor vivió en el siglo XVII, Grieg creó la música como si fuera de la época antigua, barroca, lo que mezclado con el romanticismo del compositor hace de esta pieza “una joya”.

La obra tiene cinco movimientos en forma de suite antigua (solo cuerdas).

En la segunda parte del concierto la OSY interpretará una de las obras más alabadas después de la Quinta Sinfonía de Beethoven, se trata de la Sinfonía número 9 en Mi menor, Op. 95, “Del nuevo mundo”, del checo Antonín Dvorák.

Juan Carlos Lomónaco recordó que Dvorák era el mejor compositor de su época (en el siglo XIX) en Checoslovaquia, país que dejó para cumplir contratos muy bien pagados en Boston y Nueva York.

La Sinfonía número 9 la titula “Del nuevo mundo” porque la compuso en América. La estrenó en el Carnegie Hall de Nueva York en 1893, con la Filarmónica de esa ciudad estadounidense.

“Lo que me parece más interesante es que, por más que le pagaron a Dvorák, su corazón estaba en Checoslovaquia, se la pasaba añorando su país, estaba con nostalgia”, apuntó. “Además, en esa época no había la posibilidad, como ahora, de viajar en avión, sino que tenía que irse en barco y no volver en dos, tres años”.

“La nostalgia que él tenía por su país se nota en la sinfonía”, manifestó.

“Se supone que tiene temas nativoamericanos, pero son temas checoslovacos, no hay manera de quitarle de dónde era, la añoranza de su país. El resultado es una joya de la literatura musical. ¿Por qué es tan hermosa? Por que le añade toda la nostalgia que siente por su país y la presenta en un país que no es el suyo”, indicó.

“Esta sinfonía tiene una orquestación normal, romántica, maderas a dos, cuatro cornos, dos trompetas, tres trombones, tuba, timbal... Lo que sí tiene en particular es un solo muy importante de corno inglés, nostálgico, el más famoso de la sinfonía y el resultado sonoro es precioso. Al final viene un tema con los principales de la cuerda”.

“Es un programa verdaderamente hermoso con esta magnífica orquesta que ha demostrado amor a su trabajo y una vocación al punto de que nos hemos levantado”. “Ya van varias veces que pasa como si fuéramos a un boxeo, ahí vamos, nos levantamos otra vez, porque estamos tan convencidos de que es un proyecto maravilloso para Yucatán que tenemos que cuidarlo, preservarlo. Vamos a seguir haciendo todo para que sea lo que es: un orgullo de esta entidad”.

Juan Carlos Lomónaco recordó que la OSY acompañó a Plácido Domingo en el concierto que el tenor brindó en el Auditorio La Isla el sábado pasado. Dijo que este tipo de actividades hablan del nivel de la orquesta, “o sea, que pueda venir un cantante tan famoso... y no es la primera vez. Hemos acompañado a Juan Diego Flórez, Elina Garanca, la mejor mezzosoprano del mundo probablemente; a Plácido Domingo ya lo habíamos acompañado en Chichen Itzá y con la presentación reciente suman tres veces. También a Andrea Bocelli en Playa del Carmen, incluso hemos incursionado en otros géneros”.

“A mí me tocó dirigir la apertura del concierto de Elton John, compartimos el escenario con uno de los cantantes pop más populares e importantes del mundo: Sara Brightman, Filippa Giordano Jordano, entre otros más”. “La OSY es una orquesta que hace ópera, ballet, conciertos con los cantantes más famosos del mundo”.— CLAUDIA SIERRA MEDINA