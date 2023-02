Para Ana García Bergua, el cuento es un género perfecto

“Creo que el cuento está tomando más vuelo. Ya hay editoriales que le apuestan al cuento y no tienen miedo de publicarlo”, dijo la escritora Ana García Bergua durante su más reciente visita a Mérida, donde participó en el Encuentro Nacional de Cuentistas (ENAC) que se llevó al cabo el 18 y 19 de enero, en el marco del programa del Mérida Fest 2023.

La autora, que el año pasado publicó la novela “Waikiki”, escrita a cuatro manos con Alfredo Núñez Lanz, elogió la cita literaria que se efectuó en la ciudad.

“Me parece importante que haya un evento como éste dedicado a un género que nos gusta mucho, pero al que no se le termina de dar el lugar que merece”, afirmó García Bergua, quien compartió con la audiencia el texto “La señorita Rossini” de su libro “Leer en los aviones”.

“Leer en los aviones” es de los últimos libros que ha escrito. Sus primeros trabajos se publicaron en la década de 1980 en el semanario cultural de “Novedades” que dirigía José de la Colina.

“José de la Colina fue escritor de cuento y ensayo. Allí empecé a probarme con las cosas que enviaba, a ver si me las querían publicar, y desde entonces, aunque he escrito novelas, siempre he estado escribiendo cuentos”.

El cuento, aseguró la autora, que en 2013 ganó el Premio de Literatura “Sor Juana Inés de la Cruz” por la novela “La bomba de San José”, es el género con el que más se siente libre: “Puedo jugar, puedo experimentar, llevar lejos las cosas”.

“Para mí, el cuento es un espacio de libertad, de creación y de variedad porque en el cuento uno puede pasar de un tema a otro, de un personaje a otro. Es un género muy difícil porque hay que encontrar, al igual que en la poesía, su centro; digamos, eso que brilla, que explota después de que lo lees”.

Ana García compartió que cuando se lee un poema siempre hay algo que pega: una sensación, una idea, un personaje, una visón… y en el cuento ocurre lo mismo; pero lograrlo, afirmó, es un reto.

Para ella la parte más complicada de escribir un cuento es el final. “Todos leemos un cuento esperando ver cómo va a terminar, es nuestra expectativa, entonces lo más complejo es saber cómo vas a llegar y cómo lo vas a resolver”.

Ana García Bergua admitió que ahora ve a más jóvenes escribiendo cuento. “Yo suelo dar talleres y hay muchos jóvenes cuentistas, como Lola (Ancira, otra participante en el ENAC). Creo que el cuento está tomando más vuelo”.

“Tiene que ver con la cultura que tenemos ahora. Nuestra vida es más fragmentada: leemos en las redes, no nos concentramos, nos cuesta trabajo... y a ese tipo de vida el cuento se adapta mucho como narrativa”.

García Bergua agregó que para ella ejemplos de cuentos perfectos son “Bola de sebo” de Guy de Maupassant, “Hombre de la esquina rosada” de Jorge Luis Borges, “El guardagujas” de Juan José Arriola y “Las mariposas nocturnas” de Inés Arredondo.— IVÁN CANUL EK