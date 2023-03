Marco Goecke ve un vacío en la crítica cultural en México

Marco Goecke, ahora exdirector del Teatro Estatal de Hannover, Alemania, se cruzó el mes pasado con la periodista cultural del diario “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, Wiebke Hüster, que había firmado reseñas negativas sobre su obra, en el estreno de la pieza “Glaube-Liebe-Hoffnung (Fe-Amor-Esperanza)” y quiso hablar con ella, pero la periodista, según el director, se portó arrogante.

La propia víctima cuenta que, tras una breve confrontación verbal en la que Goecke la acusó de ser responsable de la reducción en el número de abonados al teatro, el coreógrafo abrió una bolsita con excrementos de perro y procedió a untársela en la cara para después darse a la fuga. Luego Goecke señaló que fue una reacción a años de “crítica destructiva” que había llegado incluso al plano personal.

La reacción de Goecke es sin duda reprobable pero demuestra la responsabilidad que implica ser periodista cultural o crítico de arte en cualquier parte del mundo.

El cronista Jorge Álvarez Rendón recuerda que en una ocasión estaba comiendo en un restaurante de Paseo de Montejo y un prestigiado pintor (cuyo nombre se reservó) sacó de su cartera un recorte de periódico de una nota que Jorge escribió 15 años atrás, incluso el papel ya estaba amarillento, y dirigiéndose a él le dijo: “No sabes qué daño me causaste con esta nota, no te importó, pasé por una etapa de depresión y casi dejo la pintura”.

El cronista le explicó que no recordaba qué escribió pero le dijo: “Lo sostengo, porque nunca he mentido en mis notas, así como tienes derecho a pintar lo que quieras yo tengo derecho a interpretar lo que quiera, jamás tuve deseo de ofenderte, solo hice una crítica de uno de tus cuadros, no me puedes atribuir tu depresión”.

Jorge Álvarez recuerda que en ese entonces el referido pintor estaba comenzando su carrera y quería recibir alabanzas.

“No recuerdo exactamente qué escribí pero era algo así como que los colores que usó en un cuadro no eran correctos para el contraste que él quería, su idea no era clara; no era nada terrible”.

“No le pedí perdón porque sentí que no tenía por qué pedirlo, ni me acordaba de esa nota”.

El cronista indica que para evitar ese tipo de enfrentamientos desagradables hay que tener mucho cuidado con las palabras, pues “no sabes el daño que puedes causar, el cronista tiene que tener una intención benéfica, no perjudicial”.

“Yo puedo, como observador, hacer mi propia interpretación, sin embargo no sabes en qué frase puedes herir a una persona”.

Hablan bien siempre

El especialista en arte Alberto Arceo considera que el crítico de arte debe acercar la obra al espectador, por eso “nunca voy a escribir mal de algo, podría usar adjetivos menos arriesgados pero nunca pondría algo negativo, es mi forma de evitar esos problemas; escribo sobre lo que me gusta, con lo que conecto o me siento cómodo”.

Arceo considera que la crítica de arte no existe como comunidad, “más bien hay curaduría, armar discursos, en general en el mundo eso pasa, (la crítica de arte) no viene del periódico, viene desde la curaduría; sí hay en Yucatán, pero no gente que publique constantemente de arte análisis y reflexiones”.

“Además, como crítico de arte no te pagan, algunos artistas te dan una obra como pago, pero los medios de comunicación no pagan por un discurso artístico, es un problema, porque es todo un trabajo”.

“Escribir es un compromiso y a alguien no le va a gustar, va a haber consecuencias, es un género literario efímero, palabras que desaparecen, no creo que haya una consecuencia en la carrera de alguien; catapultar o destruir a alguien, al menos en Yucatán, no creo que se pueda”.

Pone como ejemplo a Avelina Lésper, una “visceral crítica de arte que no sabe nada de arte pero es viral, conecta con la gente, en el arte no la toman en serio, su nicho es otro”.

Arceo comenta que, aunque nunca ha escrito mal de nadie, sí ha tenido problemas al realizar exposiciones, como sucedió con una revisión que hizo de proyectos artísticos en Yucatán, específicamente de grupos disruptivos en el arte.

“Empecé a elegir piezas pero por falta de dinero no pude meter a todos, y los que no fueron incluidos dijeron cosas como que en la exposición solo entró el arte tradicional. También la dueña de una conocida galería me reclamó”.

Finalmente, para tener la visión del otro lado de la acera, la de un artista, la directora de teatro Raquel Araujo (La Rendija) indica que en sus inicios tuvo críticas muy desagradables.

“Comenzaba en el performance pero no embonaba en lo que se consideraba arte, las formas dramáticas no lineales o no dramáticas ahora ya se conciben, pero, en el caso de ‘Estrategias fatales’, Olga Harmony (fallecida en 2018, escritora, dramaturga y crítica de teatro mexicana) criticó mi trabajo”.

“Atesoro la crítica por ser quien era, pero me dio mucho enojo que no comprendiera mi trabajo, entendí que no estaba compenetrada con los jóvenes que buscaban otra forma de arte, ella nos evaluaba como trabajo convencional”.

Cuenta que posteriormente platicó con ella y se hicieron amigas, la crítica siguió yendo a ver sus obras pero dejó de escribir de sus trabajos.

“Considero que nos hace falta un panorama más amplio vinculado con los artistas de la crítica en general de nuestro país, la crítica sí se ha transformado, Jorge Dubatti creó la Escuela de los Espectadores, es argentino; Luz Emilia Aguilar Zínser... son un puente con los espectadores; Alegría Martínez, Reyna Barrera que ya dejó de escribir...”.

Por el contrario, la directora de teatro indica que la crítica en Yucatán está poco desarrollada.

“No hay espacio en los medios de comunicación para la crítica, es más un acompañamiento con crónicas, entrevistas y reseñas, pero hay otras maneras de comprender el hecho escénico; la crítica es un pendiente a nivel nacional y con la extinta revista ‘Paso de Gato’ hay un dolor enorme porque era la única que acompañaba el quehacer escénico en México con impacto internacional”.— Patricia Eugenia Garma Montes de Oca