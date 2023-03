Germán Romero recibe la Medalla Bellas Artes 2023

A Germán Romero Pacheco lo unen al Centro Estatal de Bellas Artes un par de momentos importantes en su vida: el primero como estudiante de música y el segundo como docente, después de ocho años de estudios en la Ciudad de México.

Esos dos momentos cayeron con el peso de la nostalgia anoche, cuando Romero Pacheco recibió la Medalla Bellas Artes 2023 en las instalaciones del CEBA, ante autoridades, familiares, exalumnos, colegas y amigos, como el maestro Enrique Martín Briceño, quien leyó su semblanza.

“Me nutro de la nostalgia de mi estado, me gusta estar lejos porque me gusta extrañar a mi estado, es mi fuente para crear”, dijo el compositor, pedagogo y fotógrafo que reside en Ciudad de México, durante su mensaje en el CEBA, donde después de los discursos se interpretó una obra suya, “Estrellas tenues” (1997) para piano, cuarteto de cuerdas y soprano.

De su época de estudiante en Bellas Artes, Germán recordó con cariño al maestro Felipe Domínguez, su mentor, y a su hijo Russell, su maestro de solfeo y piano. También recordó a Roberto Tello (presente entre el público), al que le debe, dijo, su deseo de ser compositor.

“En la época en que fui maestro aquí durante seis años (en el CEBA) comencé a componer la música que yo considero es la más personal, como el Cuarteto de cuerdas número 2; luego volví a irme, pero aunque he estado lejos, mi trabajo es muy cercano a Yucatán”, reiteró Germán.

A Yucatán, agregó, también le vinculan la Guerra de Castas, que ha nutrido su obra, y el paisaje sonoro, como el oleaje del mar y el canto de los pájaros, aunque es difícil de notar porque sus símbolos musicales no son convencionales, pero se nota más en su fotografía, pues gran parte de ella la ha hecho aquí.

“Esta medalla es muy significativa porque me siento mas cerca de mi ciudad, tras muchos años de estar lejos me he ido acercando para recuperar mi memoria, mis orígenes, para entenderme más a mi mismo, representa un reconocimiento de un trabajo que aunque hice y hago fuera tiene eco en mi estado y eso para un artista no tiene valor, que en tu estado te reconozcan es lo mas importante que hay”, afirmó, conmovido.

En la ceremonia también estuvieron presentes los maestros Feliciano Sánchez Chan y Emilio Vera Granados, recipiendarios de la medalla en 2021 y 2016, respectivamente.

Al final de la ceremonia se inauguró la exposición de la serie fotográfica “Pétalos”, de Romero Pacheco, en la galería del CEBA, que tomó en blanco y negro, y a color, a alumnas de danza española de ese centro estatal.— Patricia Garma Montes de Oca