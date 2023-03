La Filey recibe a Laura Baeza con su nuevo libro

“Una familia como tantas: el padre de uno y padrastro de otro anuncia su viaje a Estados Unidos como indocumentado. Otro adolescente tiene el sueño de convertirse en boxeador porque conoce a Menandro ‘La Chinche’ Mendoza, una promesa del boxeo venido a menos. Todo se desarrolla en un ambiente hostil, entre el mercado de Jamaica, las colonias populares de alrededor, unas cuantas calles y el gimnasio que, en apariencia, es el único lugar seguro para estos adolescentes”, cuenta Laura Baeza sobre “Quinto Round”, relato que abre “Una grieta en la noche” (Páginas de Espuma, 2022).

Al libro de cuentos —finalista del Premio Internacional Ribera del Duero 2022— la autora lo describe como “una explosión del terror cotidiano”, como “habitante de lo insólito y la distorsión”, porque ella misma percibe así la realidad: “La vida real siento que es así, lo que vivimos todo el tiempo nos acerca más a la distorsión de lo que idealizamos que a la realidad que hemos anhelado”.

Acerca de los personajes que habitan y entretejen sus cuentos, Baeza dice que son seres fragmentados, pues suelen situarse dentro de entornos que, si bien no son los ideales, son bien asumidos y transitados por circunstancias de las que son sobrevivientes.

“Escribo sobre ellos porque me intrigan las posibilidades y el empeño que ponen en crear un cambio que probablemente no llegará”, explica.

Páginas de Espuma es el sello editorial más importante del cuento en español, y ahora que su obra forma parte de él Laura Baeza se reconoce en “un sueño” como autora.

“Que mi trabajo forme parte del catálogo es un sueño porque ahí está buena parte de mis escritoras favoritas. Ahora que el libro se lee en distintos países me doy cuenta de la presencia que tiene la escritura femenina. Nos leen con atención”, comparte.

“Otras lectoras saben de nuestro trabajo, se interesan en él y se acercan a nuestra cultura de una manera respetuosa y curiosa. También conocen la tradición cuentística que hay en México, los referentes y temas que muchas ensayamos desde hace tiempo”, agrega.

En cuanto a la percepción de las realidades que reflejan sus textos en un contexto mexicano, Baeza observa lectores con interés de comprender, que se esfuerzan en ese ejercicio tal como desde el país nos esforzamos por entender otras realidades: “No deja de asombrarme lo que hace la literatura tejiendo lazos así”.

Los sonidos de un texto

Sobre su proceso de escritura, Laura Baeza considera que el ritmo y la cadencia son ejes fundamentales. Explica que si un texto no tiene el ritmo que le invite a seguir leyendo, no lo lee. Por lo tanto, aplica lo mismo en su escritura. “En mí lo que permanecen son los sonidos”.

Ante la pregunta de cuáles son los cuentos a los que siempre regresa como lectora, menciona “Los amores que duran toda la vida” de Enrique Vila-Matas y “Nada de todo esto” de Samanta Schweblin.

“Los he leído muchas veces, y creo que regreso a ellos un poco por amor y otro tanto por envidia porque no se me ocurrieron a mí, entonces los leo tratando de que me venga algo genial a la cabeza”.

Compara la sensación de releer con la de volver a ver una película o serie. Ve en el regreso la posibilidad de reencontrarse con un disfrute por detalles particulares. En el caso de los cuentos, indaga en el bienestar que se produce cuando llega al punto final.

Como lectora, Laura presta atención especial en lo ya dicho: el sonido. Pero también presta mucha atención en las imágenes: “Soy muy visual, mi memoria se ha construido de detalles y cosas en apariencia pequeñas, entonces es donde pongo la vista. Si me fijo en eso es porque me resulta interesante y quiero escribir más, indagar en lo que me atrae”.

Ligado a esa alta atracción por el sonido y la imagen, Baeza responde que, de platicar con algún creador de historias sobre el ejercicio de escribirlas ella lo haría con alguien que haga cine. “Desde hace tiempo presto mucha atención al trabajo que hacen quienes conjugan la imagen, el sonido y el espacio con la creación de historias. Mi plática ideal sería con alguna directora de cine de terror, para salir un poco de la visión que tienen los escritores de literatura”.

Ante la pregunta sobre los libros que acompañaron la escritura de su más reciente publicación, Laura responde: “No leí nada mientras escribía. Pensé en esas historias mucho tiempo y la escritura fue rápida, y como sucede cada vez que me concentro en la escritura, no leo nada, le dedico mi atención por completo a lo que escribo. Otros autores se llenan de notas, apuntes, libros, yo lo único que necesito es la escritura de mis historias, silencio, soledad y mucha memoria. Con cada libro sé que es el momento de mayor intimidad entre lo que resulte y yo”.

Laura Baeza presentará mañana en la Filey “Una herida en la noche”, junto a Luis Jorge Boone, en el salón Ek Balam del Centro de Convenciones Siglo XXI, a las 18:30 p.m.— Meryvid Pérez