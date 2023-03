Fabio Morábito y “La sombra del mamut”, el domingo en la Filey

Desde la publicación de su primer libro de cuentos, “La lenta furia”, la narrativa de Fabio Morábito atrapó a la crítica y quienes lo leyeron, algo que asombra cuando confiesa que no tiene nada trazado en mente cuando comienza a escribir.

“No tengo en la cabeza el cuento o la historia, la voy descubriendo poco a poco a partir de una frase, una imagen o una situación muy simple”, dice el escritor y poeta ítalo-mexicano.

“Hay escritores que necesitan saber mucho de la historia, y a veces casi toda la historia, para comenzar a escribir la primera línea, a mí particularmente me gusta ir descubriendo la historia. Tiene sus riesgos ese método, como elegir un camino poco atractivo que a la postre resulte poco interesante porque se va guiando como un ciego, paso tras paso sin preguntar mayor cosa, pero la ventaja es la emoción de ir descubriendo una historia que estaba como esperándolo a uno”, confiesa al Diario.

Dice que un cuento no se termina hasta el último minuto, como el fútbol, que uno siente que ésa es la historia que querías contar. “Es una cosa instintiva, un cuento se puede corregir las veces que uno quiera, pero uno publica para dejar de corregir, decía Borges; una vez que el cuento ya está terminado puedes corregir con tranquilidad, quitar un adjetivo, alguna frase, es muy diferente corregir de manera más estructural, como cuando uno siente que el final no es adecuado o está sobrado, o que hay un personaje inútil, esa corrección pone en duda todo el cuento, es más angustiosa y eso se sabe por instinto”.

En uno de los libros de cuentos que Morábito presentará mañana en la Feria de la Lectura Yucatán 2023 (Filey), “La sombra del mamut”, que incluye 24 relatos, todos los personajes están en una situación anómala que proviene de la normalidad más común y corriente. “Contamos historias por eso, porque las historias siempre nos advierten que de la tan anhelada normalidad, la que conlleva seguridad y tranquilidad, siempre pueden salir sorpresas agradables o no, y mis historias surgen de la necesidad de recordar eso, advertirnos que siempre estamos en una posición frágil frente al mundo”.

El primer cuento, “El clavo”, trata de la dilución de lo evidente.

“Nunca terminamos de habitar nuestro espacio, aunque hayamos vivido en él muchos años, siempre tiene un enigma o misterio, creemos que somos dueños del espacio que ocupamos y ese espacio nos desmiente todo el tiempo esa creencia, como fue el clavo (del cuento) pudo ser cualquier otra cosa. Cuando vivía de joven con mis padres, descubrí que una especie de mesita que siempre había estado en la sala y servía como adorno para colocar floreros tenía un cajón, lo abrí instintivamente, antes me contuve, son pequeños secretos de las casas”.

“Nunca terminamos de adueñarnos de aquello que nos es familiar, no solo de los espacios sino de las personas que nos rodean, que siempre nos revelan un aspecto que no conocíamos. Todo esto pone en evidencia la cercanía que cada uno tiene con la locura, el ser desvalidos, con cierto humorismo involuntario, el absurdo de la vida cotidiana, nunca somos totalmente dueños de aquello que nos rodea”.

A Morábito no le importan mucho los títulos de sus libros, siempre los toma de alguno de sus cuentos, porque no hay un solo tema en ellos, cosa que sí fue diferente en “La lenta furia”, donde creyó encontrar en esa fórmula lo que definía todos los cuentos, “pero en general los títulos de los libros no me parecen importantes, me gustan que llamen la atención pero que no sean rimbombantes, si pudiera me los ahorraría”.

Desde “La lenta furia”, dice, conserva el mismo pulso, la misma atención a ciertos hechos que nos rodean y la convicción de que cualquier tema es válido, “no hay temas buenos y malos, hasta el más trivial puede ser origen de una gran historia”.

Lo que sí ha cambiado, además de que tiene un mayor oficio, por la experiencia, sobre todo en este libro, es una mayor fe en la imaginación. “Me sentí muy libre en este libro de poder explorar a dónde una situación me podía llevar, siento que es un libro que se escribió solo, fue una sensación muy dichosa, un regalo de la pandemia, porque no tenía intención de escribir más que poesía”, revela.

El escritor siempre imagina un algo más que la realidad no nos ha proveído para crear una historia inolvidable, aparte de darle una forma o estilo, una convicción lingüística suficientemente fuerte, “no hay otro modo de convencer al lector a que siga leyendo”.

“No es suficiente tener una historia muy bonita, muy hecha o interesante, ése es el principio, lo difícil es la forma precisa y es la lucha del escritor todo el tiempo”.

Acerca de las similitudes entre los dos géneros que practica, el cuento y la poesía, dice que los cuentos son muy latosos porque siempre hay que dar explicaciones, conexiones para cuidar la coherencia, “la poesía está hecha de arrebatos, salidas inesperadas, eso crea libertad, pero te puedes descarriar; en cambio el cuento como sea va guiándolo a uno, pero no hay mucha diferencia, el ojo detrás de mis poemas y el que guía mis cuentos es la misma mirada que desconfía de la normalidad, que se ríe de ella pero que está ahí para volverse perturbadora e inquietante”.

“El cuento es un género difícil, es exigente, te dice ‘lee cada frase con atención porque una que interpretes de forma equivocada puede ser la culpable de que no entiendas el cuento’, y siempre tienes que resetear la percepción de un cuento a otro, es fatigoso para la imaginación, eso abona a que sea el género más difícil de leer y vender, el cuento”.

Ésta es la tercera o cuarta ocasión que Fabio Morábito participa en la Filey, a la que describe como una feria “bien organizada”.

El italiano llegó a México cuando tenía apenas unos 15 años de edad y comenzó leyendo cuentos de Luigi Pirandello, Dino Buzzati y Alberto Moravia, que fueron su tabla de salvación para sobrellevar una soledad “casi insoportable” en un país con una lengua diferente a la suya, que no hablaba.

“La sombra del mamut”, de editorial Sexto Piso, se presentará mañana domingo 12, a las 16:15 horas, en el salón Uxmal 3. Presentan el autor y el escritor yucateco Carlos Martín Briceño.— Patricia Garma Montes de Oca