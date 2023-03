Oscar Fernández cuenta la historia de figura del ring

Sus libros son, como él mismo los describe, para personas con criterio propio, historias en las que aborda la realidad tal como es, sin negarla; ésa que capta con su mirada pero con personajes que muestran el entorno que se puede tomar como un hecho o fenómeno social.

El escritor Oscar Fernández presenta hoy en la Feria Internacional de la Lectura de Yucatán (Filey) su más reciente novela, “El color de la lucha”, una obra editada de manera independiente en la que invita al lector a reflexionar un poco, pero también a emprender un viaje que se inicia en el barrio de La Merced, en Ciudad de México, y continúa por otras ciudades y estados del país, de la mano de un luchador muy particular: un payaso.

“Mis libros son historias sinceras que muestran a sus personajes tal como son, y te lleva a encariñarte con ellos o a odiarlos al final de su lectura”, reconoce Oscar.

“Estoy emocionado de estar por primera vez en la Filey, y más porque será el sábado de su apertura y al término de la inauguración. Siento que entro por la puerta grande y estoy convencido de que será un momento en el que los asistentes podrán llegar con sus máscaras de luchadores o quitarse la del alma y platicar de la vida de mi personaje o lo que les identifica con él”, dice.

“El color de la lucha” es una historia con muchas de las tonalidades de este deporte, pero también de cualquier persona que busca una victoria en la carrera por sobrevivir.

“Muestra la lucha del día a día de este luchador de carne y hueso que es visto por la multitud en el cuadrilátero, pero que también lucha simultáneamente con el público, que lo mismo te ovaciona que te insulta”.

La libertad de la máscara

El escritor, nacido en Vigo, España, y que radica en México desde niño, explica que en su novela el personaje protagónico trata de encontrar la mejor versión de uno mismo. “Sin ser un tema de superación, es un recorrido por su vida en la que acepta lo bueno y malo, con momentos en los que no está dispuesto a continuar siendo lo que era. Es una condena de lo que es ser tú mismo con la máscara, siendo otra persona totalmente diferente y que actúa distinto, o decidir ser una versión o extensión de uno mismo, pero que no tiene nada que ver con quien estabas destinado a ser”.

La novela comienza su relato en el año 1978, en el barrio de La Merced, con escenarios y panoramas no muy alejados de la realidad actual de pobreza y lucha de las clases bajas y medias por sobrevivir.

“México es un país muy interesante, cargado de hechos, y es el caso de la lucha libre, que ha evolucionado desde esa época hasta la actualidad. Mi personaje cuando llega a las arenas era un payaso considerado una ofensa, porque los demás luchadores usaban un solo color en su vestimenta. Hoy en día mi protagónico sería la estrella al lado de otros más exóticos”, confirma.

Historia de un gerrero

“Mi luchador tuvo la fortuna de vivir la década de los 70 y siguió luchando hasta el 2000 sin cambiar nunca su personaje, porque sin importar el atuendo era un verdadero guerrero y gladiador que le hacía frente a cualquier rival, de cualquier época”, afirma Oscar Fernández, quien comparte la literatura con su profesión de ingeniero civil.

Para el autor de “El inframundo”, su primera novela, escrita en 2004 e inspirada en un infierno que casi le cuesta la vida en Haití, su personaje, como todo en la vida, busca ser congruente.

“Mi payaso lo era al conseguir carcajadas del público pero también tener un gran imán con los niños, a quienes regalaba dulces y conquistaba con su amabilidad. Por eso, sin importar si eres rudo, técnico o un payaso hay que ser congruente y no cambiar de bando por moda o querer más seguidores. De esa misma congruencia tenemos que aferrarnos en nuestra lucha diaria”.

El entrevistado continúa con la charla de manera apasionada al detallar su novela, y confirmar que la lucha lo eligió a él y no al revés. “Si uno quiere encontrar historias fascinantes, que salga a la calle, recorra sus banquetas y mire a los vecinos para encontrar todo tipo de historias que superan la ficción”.

“Tuve la fortuna de que la lucha libre me escogiera a mí cuando llegué a México de niño y mi papá me llevara al circo y los cuadriláteros, momentos íntimos que compartí a su lado. Con el tiempo conocí a un luchador que fue lector de mis novelas y de manera descabellada me propuso que hiciera una historia basada en su vida, ésa de la que ahora hablamos”, declara al tiempo que sonríe.

Al decidir escribir esa historia y adentrarse al mundo del payaso luchador recorre las calles de La Merced, toma con él unos pulques y conoce a la gente de este sector de la capital del país para atestiguar una historia impactante que lo llevó a lo más profundo de México, donde la prostitución, los charlatanes que se hacían pasar por yerbateros o exorcistas de demonios y otros personajes oscuros se mezclaban con la gente buena y trabajadora que buscaba salir adelante con sus actividades comerciales.

“Mi luchador quiso romper con ese entorno de mentiras y buscó una identidad que también era una mentira y la forjó. De ahí viene el luchador, del México profundo que me hizo ver al país de otra manera y que había vivido con mi padre de manera superficial”.

En apoyo del libro digital

Y así como el luchador, Oscar Fernández siempre tiene ideas que dan vuelta en su cabeza cada vez que sale a la banqueta, como él mismo señala. “Las personas que me encuentro en mi camino siempre superan esa ficción que al principio tengo como idea para mi próximo libro. Por eso no suelo tener un plan concreto, prefiero que la inspiración me guíe a escribir mi siguiente historia”.

Oscar siempre ha sido un escritor independiente, algo que no lo deja sin dormir ni considera que sea un problema mayor para promover sus obras.

“Es cierto que en estos tiempos somos más leídos y menos pagados, porque hay más maneras de descargar un PDF, Word, sacar copias o escanear un libro, algo que es favorable pues coloca tus obras al alcance de más personas, pero igual te buscan para comprar tu libro electrónico o ebook, que es más económico que el formato físico, pues te ahorras el gasto de impresión en papel y edición de cientos de ejemplares para distribuir en las librerías. Con las ediciones electrónicas llegas a cualquier parte del mundo en cuestión de segundos”.

“El libro electrónico es fantástico, aunque en lo personal estoy casado con el formato físico y toda la magia que encierra, desde el olor de sus páginas y tenerlo cerca de ti”, añade.

“El libro físico es un lujo pero te lleva al autor, a tener una firma y un espacio especial en tu casa, y conocerlo en encuentros como éste de la Filey, que nos permite volver a estar cerca luego de la pandemia y acabar con ese estigma que no nos deja ser completamente libres, al dejar una sociedad lacerada que busca recuperar la confianza para tener de nuevo ese contacto humano que perdimos, y que ningún medio tecnológico podrá reemplazar”.— Renata Marrufo Montañez