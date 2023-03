Virginia Bautista sale en defensa de la nota cultural

“La cultura no da dinero, sino prestigio”, dijo la periodista cultural Virginia Bautista tras recibir anoche el Premio Nacional de Periodismo Filey 2023 de manos del rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, Carlos Estrada Pinto.

Emocionada, Virginia, quien tiene 37 años de trayectoria y actualmente trabaja como reportera en el periódico “Excelsior”, destacó que el premio no es solo para ella, sino para todo el periodismo cultural.

En su discurso, la galardonada señaló que la crisis es una palabra familiar en el ejercicio periodístico, sobre todo el cultural.

“Pero hay otras palabras con las que hemos cohabitado desde hace varias décadas y que no nos han asustado ni detenido, como censura, precariedad, menosprecio, indiferencia a la información cultural”.

Agregó que esas palabras no son exclusivas de las secciones culturales, pero es allí donde detonan de una manera especial, pues con la cultura se parte de una premisa equivocada: “Los propietarios o directores (de medios) esperan que aporte la misma publicidad que las secciones de espectáculos o deportes, pero eso nunca pasará porque la cultura no da dinero, sino prestigio”.

Señaló que hay que entender lo anterior para valorar cómo se deben abordar los contenidos culturales.

Virginia añadió que las distintas crisis se han recrudecido y acrecentado en el último lustro por el retiro de la publicidad del gobierno federal a la mayoría de los periódicos, los tres años de pandemia y la consolidación de los portales digitales.

Eso, dijo, han sido las razones de la “tormenta perfecta” que motiva la reducción de páginas, de personal y de presupuesto de las secciones culturales.

Sin embargo, admitió que las crisis que más le preocupan son las de la ética y la calidad de contenidos. “Hoy en día ya no hay tiempo de que los directores te retroalimenten, ya no hay editores que guíen, te vigilen o que te critiquen, ni equipos de trabajos solidarios ni fuentes leales. Todo eso está en serio peligro de extinción si no es que ya se extinguió”.

También dijo que tener que generar información inmediata lleva a la maquila de notas, y el reportaje ya no tiene espacio ni tiempo y lo mismo la entrevista, que ya no rebasa los 4,000 caracteres en la mayoría de los casos.

Al final de su discurso, Virginia subrayó que la agenda propia, que por diversas situaciones se ha abandonado, debe caracterizar a una sección que busca formar ciudadanos curiosos, creativos y críticos.

“Pero, fieles a nuestra tradición de comenzar de cero cada vez que sea necesario, podemos remontar estas crisis y lo haremos dando prioridad a los temas propios y nutriendo más el periodismo colaborativo en el campo cultural (…) Disciplina, creatividad, inteligencia, diálogo y resistencia deben ser nuestro carácter ante los retos que enfrentamos para no decepcionarnos, desilusionarnos y dejar de luchar todos los días por revalorar la profesión”.

En la ceremonia también estuvieron presentes María Teresa Mézquita Méndez, directora de la Filey, quien entregó el cheque simbólico de 45,000 pesos y leyó la semblanza de la galardona; Pastor Granados Pech, director de Comunicación de la Uady, quien leyó el laudo, y Jesús Alejo Santiago.

Virginia Bautista es la quinta galardonada con el premio, creado por la Filey en coordinación con Manos Libres Periodistas. Anteriormente lo recibieron Miguel de la Cruz (2018), Merry MacMasters (2019), Leticia Sánchez Medel (2020) y Sonia Sierra (2022).— IVÁN CANUL EK