Juan Carlos Lomónaco renuncia; así se despide de la Orquesta Sinfónica de Yucatán

Queridos compañeros de la OSY, público, sociedad civil, gremio artístico y gobierno en su conjunto:

Por medio de la presente hago mi renuncia pública. Como es del conocimiento de todos, el pasado viernes 10 de marzo fueron suspendidas las actividades de la OSY, tanto el brillante proyecto “Sinfonízate”, que recibe estudiantes de todos los municipios del Estado y que ese día estaban programados 400 jóvenes a las 9 a.m., como los conciertos de ese viernes a las 8 p.m. y domingo 12 de marzo, con boletos vendidos. Ese mismo día se comunicó el cambio de director titular pero no se aclaró mi situación y el agravio cometido a la institución y orquesta.

El martes 14 de marzo se presentó a la orquesta y la administración de la misma al nuevo director, el cual anunció cambios inmediatos de programación que afectaron el esperado programa 7, “Réquiem” de Mozart, con boletos vendidos.

Yo fui informado primero de forma verbal el lunes 5 de marzo que después del “Réquiem” me daban las gracias y me invitaban a cenar. Yo respondí que con gusto ayudaría a la transición pero que la temporada ya estaba hasta junio con sede temporal (por el incendio del Teatro Peón Contreras), presupuesto de nómina y programación confirmados. Desde el día 10 a la fecha no recibí documento oficial de remoción y causas, por lo que seguí en Mérida con la voluntad de ayudar a reparar este desastre y dirigir mi propio réquiem como director titular.

Por lo anterior presento mi renuncia administrativa y pública. Me voy sumamente satisfecho de 14 años, 28 temporadas, 12 óperas, ballets con la Compañía Nacional de Danza del Inbal, presentaciones en Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl, Auditorio Nacional, Festival Internacional Cervantino; solistas invitados como Juan Diego Flórez, Alexei Bolodin y Leticia Moreno; por haber posicionado a la OSY como una de las mejores orquestas de México, y triste de ver la incertidumbre de este proyecto.

Con mi más profundo agradecimiento, Juan Carlos Lomónaco.