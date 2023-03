La nueva novela de Mónica Lavín se presenta el jueves en la Filey

Desde ciudades distintas les reúne una videollamada que se inicia a las 11:05 a.m. En medio de la charla que apenas comienza, Mónica Lavín pide hacer una pausa pues ve que el reloj en su escritorio dicta las 11:11 a.m. “Hay que pedir un deseo”, dice.

Luego de un breve silencio para pedir cada quien el suyo —Mónica en Ciudad de México, la reportera en Mérida—, la charla continúa.

Se pone en la mesa la palabra “orfandad”, pues en “Los últimos días de mis padres” (Planeta, 2022), la más reciente novela de Mónica Lavín, el tema que abraza la historia es la muerte de los progenitores, dejando sentir el peso de una orfandad que recorre y rebosa las páginas del libro.

“La orfandad es perder un papel virtuoso. Ya no ejerzo de hija. He perdido un oficio, he perdido un lugar”, se lee al inicio de la novela.

Ante este tema Mónica comparte que “los hijos no estamos preparados para la orfandad, no importan nuestra edad o la de nuestros padres”, y continúa detallando que escribió el libro casi a escondidas; lo decidió de ese modo pues, a diferencia de cualquier otro texto que publicó antes, en éste la historia se sitúa en un entorno muy íntimo: la familia.

Su nueva novela, entonces, antes de ser una novela fue un proceso de duelo, un modo de autoconocimiento e introspección.

Si bien fue un tema secreto, durante el proceso de escritura Mónica no estuvo por completo a solas, pues sostuvo conversaciones amplias con libros. Así “Canción de tumba” de Julián Herbert, el poemario “Mi padre” de Sharon Olds —recomendación de su editor—, “Mi madre” de Yasushi Inoue, “Sobre el duelo” de la escritora nigeriana Chimamanda de Ngozi Adichie y “Patrimonio” del estadounidense Philip Roth fueron algunos de sus confidentes y remansos.

Los últimos días

La autora cuenta que sintió una pulsión por recordar los últimos momentos en los que sus padres estuvieron con vida, pues cuando sucedieron ella no supo aceptar, entre todas las vueltas y esperas en las salas de un hospital, que ésas serían las últimas veces que les veía.

De ese modo el libro es también un rescate del acontecimiento de ese “pacto implícito” en familias que saben algunas verdades que prefieren ignorar porque resultan ser demasiado dolorosas e insoportables.

En el ejercicio de escritura, es decir, en la búsqueda de palabras que lograran contar lo que ella sentía, Mónica se vio ante las preguntas: ¿quién fue mi padre?, ¿quién fue mi madre?

Pero los buscaba a ellos sin el perfil de “madre” o “padre”. Le importaba acercarse a quienes eran sin pensarlos como las personas que le crecieron e hicieron ser lo que ella es hoy, al mismo tiempo que también quería leer su propia vida a partir de tenerlos, precisamente a ellos, como sus padres.

“Quería saber quiénes fueron el hombre y la mujer con sueños y con historias. Al fin, personas que cargaban también una historia con sus padres y que habían vivido ya su propia orfandad”.

Todas las cuestiones que Mónica se planteó desataron otras más que trazaron de poco en poco un tejido de memoria que le llevó a descubrimientos que antes le eran insospechados.

De ese modo miró a su padre y a su madre como antes no los pudo ver: un hombre y una mujer con todos sus oscuros y blancos. Con el libro, resalta la autora, no quiso construir un altar para ellos, lo que quiso fue comprenderlos.

“Vivir la pérdida de mis padres de cara al nuevo libro fue difícil. Quería retener los días, recordarlos y recordar de dónde vengo”.

Amor desde la escritura

Mónica Lavín, quien también se formó como bióloga, cuenta que, así como la biología se interesa por entender a variedad de especies, así lo hace la escritura con las emociones y las vivencias humanas.

En las letras que configuran “Los últimos días de mis padres” Mónica Lavín encontró un modo de amar distinto, halló una clase de amor que se suma ahora al amor filial. “Un amor desde la escritura y la vida”.

Escribir sobre sus padres le llevó a verlos como personajes y cuenta que en la búsqueda por obtener sus perfiles descubrió a su memoria “saltar como rana”.

“Recordar era una forma de andar en el tiempo. Anduve en capas de memoria: la reciente, la de la infancia, las vivencias en el hospital, todo iba y venía a saltos” y Mónica, igual que un anfibio a insectos, cazaba ágilmente los recuerdos y los plasmaba en la hoja, hilando sucesos de modos finamente cuidados y el trabajo literario.

A través del lenguaje poético la escritora indaga en lo que significa, por ejemplo, respirar y dejar de hacerlo o que una máquina avise que un corazón se ha detenido.

Mónica Lavín comenta que al escribir una historia tan cercana encontró “vacíos” en la memoria y en la información familiar, siendo ahí donde la ficción hizo de su parte.

La novela se presenta hoy en el marco de la Filey, en el salón Ek Balam, sala Eduardo Urzaiz, a las 6:30 p.m. Participarán la autora y Carlos Martín Briceño.

Previamente a terminar la videollamada Mónica añade que el libro ha sido un constante descubrimiento gracias a sus lectores, a modo de invitación al diálogo que surgirá hoy.— Meryvid Pérez