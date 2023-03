Boullosa y Beltrán dialogan en la Filey 2023

Una charla amena y entretenida sostuvieron Carmen Boullosa y Rosa Beltrán —ganadoras del Premio Excelencia en las Letras “José Emilio Pacheco” en 2022 y 2023, respectivamente—, durante la cual hablaron sobre sus obras y procesos.

Las escritoras se dieron cita anteanoche en la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), y en el marco del XIV Congreso de UC-Mexicanistas.

En la mesa panel estuvieron acompañadas de Sara Poot Herrera, quien encabeza UC-Mexicanistas, y María Teresa Mézquita Méndez, directora de la Filey.

Solo una breves palabras de bienvenida dio Sara Poot antes de dejar el micrófono a las invitadas, que establecieron una plática que resultó interesante para la audiencia, que de esa manera pudieron conocer un poco más sobre las autoras.

Rosa Beltrán fue la primera en tomar la palabra para preguntarle a Carmen cuándo y cómo surgió la idea de rescribir la Historia y no contar los hechos verdaderos, sino lo inverosímil, en “El libro de Eva”.

Carmen compartió que no se lo propuso, sino que una historia siempre la lleva a la otra, que sus tramas surgen sin que ella las busque. Contó que cuando escribió sus novelas de piratas, no entró en el tema voluntariamente ni se propuso encontrar otro ángulo, pues trabaja con la cabeza, los pies, los afectos y el estado de ánimo, y no planea qué escribir.

De su proceso, indicó que hace muchos planos y mapas de lo que quiere contar, pero no de cómo hacerlo. Añadió que lee a diario y que de ese modo va intentado explorar diferentes campos. Afirmó que para ella cada libro es como el primero que le enseña a escribir otra vez.

Por su parte, Rosa Beltrán admitió que tampoco planea lo que va a escribir y no sabe cómo va a acabar, lo que sí le queda claro es que sabe que escribe para el final, sobre todo en el género del cuento, mientras que en el ensayo es una pregunta la que le hace vislumbrar el trabajo.

Es una costumbre para ella el pensar en voz alta, conversar, “ya casi siempre estoy hablando de literatura y de libros, y personajes que a veces son más reales que muchos vivos”.

La autora hizo otra pregunta a Carmen Boullosa para saber qué tanto le importa la crítica de sus pares masculinos.

Carmen reconoció que procura no prestar atención a los críticos, pues cuando alguien más lee un libro suyo está sellado para ella.

“Mi relación con la crítica es conflictiva. Lo termino (el texto) y no quiero saber de él, en parte porque pierdo esa relación íntima con el texto. Es un celo íntimo, mi relación con los libros es muy entrañable”, declaró.

No obstante, afirmó que la acogieron los críticos masculinos porque no había otros, eran hombres los que escribían las reseñas.

María Teresa Mézquita hizo una breve presentación de un libro digital que editaron con obras de varios géneros de Carmen Boullosa —que se puede descargar gratuitamente— y es una forma de acercar el trabajo de esta autora a lectores que quizá antes no han tenido acceso a sus trabajos.

Se pidió a Rosa Beltrán autorización para hacer algo similar con textos suyos y ella dio su aval al proyecto.— IRIS CEBALLOS ALVARADO