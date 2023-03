Claudia Ramírez Lomelí en la Filey 2023: ''Me dijeron que no escribiera sobre fantasía...''

El sueño de una niña que quería convertirse en escritora se está haciendo realidad, pues esa soñadora recién concluyó su primera trilogía fantástica, que empezó a tomar forma desde muy temprana edad.

Claudia Ramírez Lomelí regresa a Feria Internacional de la Lectura en Yucatán (Filey) con “La corte del Eclipse” (Planeta, 2022), el último libro de su primera saga fantástica y que presenta el sábado 18 de marzo a las 12:30 horas en el Salón Dzibilchaltún, en el Centro de Convenciones Siglo XXI.

Se trata de una historia de fantasía que llevó a la autora no solo a dejar en papel a aquellos personajes que la acompañaron en su cabeza durante su infancia y adolescencia, siendo una niña tímida que encontró en los libros ese refugio que necesitaba.

En entrevista con el Diario, incluso cuenta cómo el convertirse en booktuber le ayudó a vencer esa timidez al poder hablarle a la cámara sobre todos esos libros que devoraba uno tras otros, y que pronto la acercó a otros lectores que como ella buscaban compartir sus experiencias lectoras.

“La experiencia como lector va muy de la mano con la del escritor, siento que se complementan bastante bien; y que sin los libros que he leído no podría ser la escritora que soy hoy”, admite la también creadora de contenidos.

Claudia Ramírez y el reto de escribir literatura fantástica

Si bien la fantasía es un género que la ha acompañado como lectora, revela que la razón de escribir sobre éste también se dio un poco por ego, pues recuerda que como creadora de contenidos especializada en libros, tuvo la oportunidad de acercarse a editoriales que le ofrecían libros para reseñar, lo que además le dio la oportunidad de convivir y platicar con editores.

Muy presente tiene esa charla con un editor al que le contó su idea sobre una historia de fantasía cuando ella ya se encontraba desarrollando el primer libro “El Príncipe del Sol”:

“Recuerdo que me dijo que no intentara escribir fantasía y mucho menos en México, porque ‘es un género que no se lee’, entonces primeramente fue un shock, porque yo ya lo estaba escribiendo, pero afortunadamente no le hice caso a esa persona”.

Claudia Ramírez no solo escribió su primer libro sobre fantasía, sino que se animó a extender su universo en un spin-off para entenderlo y hacerlo de un éxito en ventas, gracias a sus seguidores en YouTube que se han convertido en sus lectores y a esos otros que se han sumado en el camino.

Como autora incluso admite que el proceso creativo no fue fácil, pues no solo quería escribir, sino también seguir leyendo y compartiendo lecturas a través de YouTube, algo que no planea dejar atrás.

“Si me preguntas qué es lo que quiero hacer el resto de mi vida, eso sería escribir. Quiero hacer de esto mi modo de vida”, admite la también maestra en Comunicación.

“Una cosa curiosa de mis sueños es que, cuando uno se cumple, cuando uno se alcanza, pues éste evoluciona y sigue creciendo”, reconoce Claudia Ramírez, quien espera seguir compartiendo sus mundos fantásticos con más lectores.

En su regreso a la Filey, una de sus expectativas es precisamente ese encuentro con el público, pues admite que lo que más disfruta es la sección de preguntas que también se ha convertido en un espacio para la retroalimentación.

Además, admite que el público en Yucatán es uno de los más cálidos, por lo que ya está lista para ese reencuentro esperado, tras dos años de pandemia, en el que queda demostrado que la literatura, se hizo más fuerte y somos más los que creen.