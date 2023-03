¿No más Día del Padre y Día de la Madre? Proponen cambiarlos por el Día de la Persona Especial

MADRID.- En vista de que hoy en día existen diversos tipos de familia, celebraciones como el Día de la Madre y el Día del Padre son replantadas y reconsideradas, por lo que algunos grupos proponer sustituirlas por el “Día de la persona especial”.

La iniciativa se origina en España, según informó el portal ‘Me lo dijo Lola’, donde se plantea dejar de celebrar los conocidos Día del Padre, 19 de febrero, y el Día de la Madre, primer domingo de mayo, y en su lugar implementar el Día de la persona especial.

¿Qué es el Día de la Persona Especial y por qué se propone?

En algunos colegios de España los padres de familia y tutores legales han propuesto dejar atrás las celebraciones del Día del Padre y el Día de la Madre, y sustituirlos por una fecha única de celebración que llevaría el nombre de Día de la Persona Especial.

Según informó el mencionado portal, una maestra de un colegio público de Jerez envió un mensaje de WhatsApp a las familias de sus alumnos para informarles que en el salón ya no celebraran ni el Día del Padre, ni el Día de la Madre.

En su lugar, comenzaran a celebrar el Día de la Persona Especial para reconocer a madres, padres, tutores legales, familias monoparentales (parejas del mismo sexo con hijos adoptados o biológicos) o cualquier tipo de unión familiar.

A raíz de propuestas como la realizada en Jerez, otras escuelas en España han empezado a discutir y analizar la posibilidad de dedicar un día especial a todos los tipos de madres, padres y familias.

¿El argumento? Consideran que el Día del Padre y el Día de la Madre serían “tradiciones obsoletas” en la actualidad y potencialmente discriminatorias, porque cada vez hay más niños que no crecen en una familia "familia tradicional o convencional” con solo un padre y una madre.

¿Quiénes proponen el Día de la persona especial?

La propuesta no es exclusiva de las escuelas en España, también el Observatorio contra la LGTBfobia publicó un artículo donde recomendaba a los centros educativos “erradicar” las celebraciones del Día del Padre y el Día de la Madre para para ser más inclusivos y no marginar a niños y familias".

"No se reflexiona sobre todos aquellos niños que por uno u otro motivo, o no tienen un padre, o no tienen una madre. Esto provoca daño psicológico en los niños excluidos de un día especial que celebran todos sus compañeros, produciendo autodiscriminación, falta de autoestima […] acoso escolar, mofa y burla por parte de otros niños", expresó Paco Ramírez, Director de StopLGBTfobia.

La propuesta dividió opiniones en varias partes de España entre padres que la consideran un paso más hacia la inclusión y quienes afirman que el modelo tradicional es el más común, y más allá de erradicar las celebraciones del Día del Padre y de la Madre, se debe fomentar que los niños crezcan sin prejuicios y respeten a otros.

#NOTICIA @BertinOsbornee estalla en redes contra una profesora de Jerez que ha afirmado que no hay que celebrar el Día del Padre sino el Día de la Persona Especial. El cantante se altera y comenta que algunos niños están en manos de locos y que no se sabe dónde vamos a llegar... pic.twitter.com/2fouybImDt — Sevilla Magazine (@SevillaMagz) March 16, 2023