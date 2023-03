Anécdotas y risas en la charla con Agustín Monsreal en la Filey

“El cuento no es el jardín de niños o la escuela primaria, y la novela es la universidad. No es el niño de pantaloncitos cortos que aspira a ponerse los pantalones largos de la novela”, advirtió Agustín Monsreal al recordar un comentario cargado de elogios del crítico literario Emmanuel Carballo en una presentación.

El escritor yucateco recordó la anécdota durante la charla que sostuvo en el módulo de Sedeculta con el periodista Joaquín Tamayo, anoche en la Filey.

Ésa fue una de las tantas vivencias que Monsreal, quizá el cuentista más importante de Yucatán en la actualidad, compartió ante un público que abarrotó la sala y que gustoso celebró cada relato como si fueran cuentos.

El maestro llegó puntualmente a la presentación —en realidad arribó cuando aún no terminaba la participación del poeta Ramón Iván Suárez Caamal—, en la que habló de sus inicios en la literatura y su amistad con grandes escritores como Augusto Monterroso, Edmundo Valadés y Juan Rulfo.

A manera de confesión, dijo que el amor al cuento y su interés para escribir sobre sirenas le viene porque desde chiquito siempre vivió entre mujeres: su mamá, sus tías, sus primas, abuelas, amigas, vecinas y comadres.

“Era un mundo completamente femenino el que me rodeaba, el que me estimulaba, el que yo estaba habitando permanentemente y allí se juntó con otras circunstancias: fui mudo hasta los siete años y cuando se destapó todo el asunto fue cuando empecé”.

Sin embargo, dijo que antes de ser “sirenólogo” fue “piernólogo”, pues en ese mundo de mujeres se la pasaba viendo las piernas de las mujeres con huipil mientras jugaba a los cochecitos.

“Aquello era un prodigio de estímulos sensoriales que fui almacenando y como no podía expresar aquello que sentía, sino que todo lo iba grabando y quedando como parte de mi acervo cultural, entonces allí nacieron mis dos vocaciones: primero la de ‘piernólogo’ que luego se convirtió en ‘sirenólogo’ y luego la cuestión de contar.

Reconoció que antes de dedicarse de lleno al cuento intentó ser torero, boxeador y actor. “Prácticamente fracasé en todo hasta que llegué a la literatura y allí me quedé porque, bueno, allí no había nada a lo que le tuviera miedo y nada que me pateara para afuera”, dijo tras narrar su experiencia con los toros, el boxeo y el teatro.

“El libro ‘Sueños de segunda mano’ viene de cuando me di cuenta que como actor solamente estaba repitiendo lo que alguien había dicho. Yo estaba haciendo las representaciones de algo que no nació en mí, a mí me podía gustar el personaje, pero eran los papeles que me daban y no salía de mi propio buche, de mis inquietudes, de mis dolores o de mis satisfacciones, sino que ya estaba escrito y yo lo repetía; entonces, fue que empecé a escribir por eso, pues necesitaba sacar mis propias experiencias”.

El escritor, quien tiene el récord del cuento más corto, incluso más que “El dinosaurio” de Augusto Monterroso, habló de su amistad con éste y con Edmundo Valadés y Juan Rulfo. A Valadés, por ejemplo, sin saber la personalidad que era, le corrigió un cuento y a partir de allí surgió una gran amistad. Con Rulfo, en cambio, en un principio la relación fue un tanto tirante, pero con los años también se hicieron grandes amigos.

El escritor concluyó su participación, a petición de Joaquín Tamayo, con el cuento “Cálculos renales” de ocho palabras: “Cuánto sufrí para poder arrojar la primera piedra”, que, de hecho, es más largo que “Reencarnación” que también compartió a mitad de la charla y que es de solo cinco palabras, incluyendo el título: “Carajo, otra vez perro”, motivando risas y aplausos del público. — IVÁN CANUL EK