Tratarán la vida de Tchaikovsky en una ponencia

Un abordaje desde la figura del hombre que fue Tchaikovsky ofrecerá el traductor, intérprete y filólogo Franck Fernández en una conferencia en la que, si bien hablará de la parte artística que no se puede obviar, se enfocará en gran medida en la compleja vida del compositor ruso.

La charla será impartida el próximo sábado 25, a las 7:30 de la noche, en el auditorio “Silvio Zavala Vallado” del Centro Cultural Olimpo, con entrada libre.

Franck Fernández manifiesta que desde hace ya bastante tiempo quería ofrecer una conferencia sobre la vida y obra del compositor, sobre lo cual ha investigado a profundidad y ha recurrido a diversas instituciones en el mundo, a fin de adentrarse en los diferentes aspectos que le interesan de la existencia de Piotr Tchaikovsky.

“No se puede obviar la parte artística de su composición, es algo que le gusta a los conocedores y a los profanos”, dice y añade que por esa razón en la conferencia abordará ese aspecto, aunque el enfoque será más en el ser humano.

Un ser acomplejado

Se puede sentir en su música que fue un hombre que tuvo una vida muy compleja, que era transgresor del orden social establecido, y él detestaba la transgresión social, añade Fernández. Eso explica su forma de ser y componer: la de un hombre sufrido, acomplejado.

Señala que la mayor parte de las personas desconocen al Tchaikovsky humano, pero él ha estudiado muchísimo sobre su vida. Comparte que estableció contacto con una serie de instituciones en San Petersburgo, Rusia, para tratar de llenar lagunas que tenía en su investigación y de las que hablará en la conferencia.

Le interesaba mucho saber el motivo por el cual Tchaikovsky fue invitado a Estados Unidos a inaugurar el Carnegie Hall de Nueva York y luego tocó con éxito en otros recintos de la Gran Manzana y en foros de Filadelfia, Washington y Baltimore. Sin embargo, no se quedó en Estados Unidos más tiempo.

Explica que la élite estadounidense, que lo llamaba “El zar de los compositores”, se peleaba para tenerlo una noche en su casa, le pagaba espléndidamente por sus actuaciones y le daba el mejor trato posible. Aun así el compositor decidió dejar Estados Unidos a los 25 días de haber llegado, cuando el plan era que se quedara por un año.

Nadie ha sabido todavía dar respuesta a esto. Franck Fernández apunta que él estuvo indagando sobre el tema en el Museo Tchaikovsky, donde se llevan al cabo todos los grande estudios sobre el músico, y en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, pero nadie ha sabido resolver aún esa duda.

Otro aspecto del que hablará será la teoría conspirativa sobre la muerte del compositor, que en 1966 propuso una historiadora rusa.

Adelanta que en el certificado de defunción del músico se dice que murió de cólera, lo que considera algo inaudito, pues era un hombre que a los 14 años de edad perdió a su madre por esa causa, de modo que, siendo como era él, no es posible que no tomara las medidas necesarias para no terminar de la misma manera. En el nivel en el que se movía, en la élite de la intelectualidad, eran sabidos los protocolos para no contaminarse.

Esa cuestión y otras en las que profundizará en la conferencia permitirán darse una idea de por qué su muerte pudo ser una conspiración.— Iris Ceballos Alvarado