Ayudan a Hermione a volver a su historia en la Filey 2023

Aprender lo divertido que es leer es posible en la Biblioteca Encantada de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), instalada en el salón Uxmal, pabellón cuatro, del Centro de Convenciones Siglo XXI.

Ahí se instaló un laberinto para los niños, que también han disfrutado los adultos.

Es una actividad dinámica en la que se reúnen el arte, la cultura y otras disciplinas a fin de fomentar la lectura.

Alberto Arceo Escalante, director de Espherica, explica que se trata de “una biblioteca que mágicamente se convierte en un laberinto y los personajes se pierden y escapan de los libros”.

“Hay varios acertijos que, cuando se resuelven, ayudan al personaje a salir. Además, al visitante se le da una parte de una frase que se necesita para salir del laberinto”.

“Todo tiene que ver con la habilidad mental de resolver cosas”, añade. “Hay cosas sencillas y otras más complicadas, como el código de relojes que hay que descifrar; para resolverlo hay que encontrar dentro del laberinto las opciones A, B, C, y así sucesivamente hasta que las letras toman forma y van creando una frase”.

Personajes buscan regresar a su propia historia

Dentro del laberinto se puede encontrar a personajes de la literatura, como Hermione de la saga de “Harry Potter”, Alicia la del País de las Maravillas y el Principito, que escaparon de los textos y buscan llegar a su propia historia.

Con la asistencia de más de 300 personas al día en diversos horarios, la Biblioteca Encantada ha despertado el interés de chicos y grandes. “Muy interesante, muy bonita, educativa para los niños, sobre todo didáctica para ellos; mi hija tiene seis años y estaba entre ‘paniqueada’ y fascinada porque conoció al Principito, a Hermione y a Alicia en el País de las Maravillas”, admite Fabiola Fuentes.

“Uno se lleva el mensaje de que la lectura es para toda la vida, y los niños se llevan que en un libro pueden encontrar muchos universos”.

“Es una manera muy ingeniosa, atractiva de recordar historias de nuestra infancia y actuales, poder conectar a través de los libros. Nos divertimos”, manifiesta Leydi Vera.

Incluso los más pequeños se quedaron maravillados con la experiencia, como Mateo Vera, de 9 años de edad. “Les mostraré a mis amigos todas las frases para que lo resolvamos. Me gustó, hace que aprendamos rápido con un juego de palabras”.

Asombrado de la afluencia de gente y del impacto que ha tenido su propuesta, Alberto Arceo admite “lo bonito que se siente ver cómo las personas disfrutan esta actividad que originalmente era para niños, pero se volvió para todas las edades”.

Añade que escuchar los comentarios sobre las experiencias vividas representa para él una motivación. “A mí me gustan estas cosas, me divierten muchísimo; la vida me ha llevado a diseñar y pensar, conceptualizar cosas de ese tipo y tratar de llevarlas al cabo para todas las personas y edades”.

Hoy domingo es el último día para que el público viva esta experiencia, en la que “por arte de magia” los libros cobran vida, de 10 de la mañana a 8 de la noche.

El acceso es gratuito.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA