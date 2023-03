El clásico “Romeo y Julieta”, en teatro guiñol en el Centro Cultural Olimpo

Una adaptación de una de las tragedias más famosas, “Romeo y Julieta”, llega a escena convertida en un espectáculo de música y guiñol.

Hoy y el próximo domingo al mediodía serán las funciones en el Centro Cultural Olimpo, ubicado en la calle 61 con 62 del Centro.

Serán presentadas por el grupo Art’ix (Arte en Movimiento), cuyas obras apoyan la formación integral de niños y jóvenes.

Para el director de escena Víctor Belmont, “Romeo y Julieta” no es “una historia de amor, es una historia de odio, la han puesto como la gran historia de amor, pero la realidad ése no es el tema: son dos jóvenes que están tristes y reprimidos, con familias disfuncionales que encuentran refugio el uno y el otro por empatía”.

En la obra, Romeo y Julieta hacen lo que hacen por no tener comunicación con sus papás y en esta obra el padre le pide perdón a Julieta por obligarla a casarse con alguien que no conoce.

Uno de los objetivos de la adaptación es servir de punto de partida a un diálogo sobre temas como la intolerancia, el amor tóxico, la familia disfuncional y el suicidio.

Así, “los niños se darán cuenta de que la intolerancia no es buena, que las rivalidades no existen, que las familias tienen dinámicas que a veces no comprenden...”, dice Belmont.

Para el director, la tolerancia y la empatía son puntos claves para el entendimiento social, por ello al escribir la adaptación añadió la participación de la audiencia.

“Pregunta el autor al público: ¿Creen que Romeo y Julieta hicieron bien en decidir suicidarse ante la imposibilidad de estar juntos? Entonces el público tiene que contestar y también contestan los títeres”, indicó.

La obra, pensada para toda la familia, tiene entrada a pago voluntario.

Belmont hace una atenta invitación a acudir a las funciones, pues garantiza risas tanto de los más pequeños como de los más grandes.

“Lleven a sus niños, abran su mente y entiendan el contexto de otras familias, de otras personas, que se abran a la empatía y el conocimiento del otro y las maneras de convivir”, invitó.

“Es una obra que tiene muchos chistes, tiene canciones, tiene ritmo, se usan elementos visuales y más”, finalizó el director.— VANESSA ARGÁEZ CASTILLA