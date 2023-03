María Rojo saca 10 en la tarea

“¡Muchísimas gracias, de verdad! Estoy tremendamente emocionada. Miren que no me pasa mucho, porque no soy muy de ir a las cosas, pero ya les dije qué lugar tiene para mí Yucatán. Estar aquí y en las universidades me gusta más que las alfombras rojas”, dijo anoche María Rojo al recibir un reconocimiento de la Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Filey.

El rector Carlos Estrada Pinto entregó la distinción, consistente en una placa, a la actriz, que recordó que es egresada de la Universidad Veracruzana (UV).

En su oportunidad, Rojo, protagonista de películas como “Morir en el golfo”, “Rojo amanecer”, “Danzón” y “La tarea”, destacó el hecho de que “esté con jóvenes, que les haya gustado mi trabajo, que llegue uno al momento de la vida en que diga: ‘¡Ay, qué bien que algo sí dejé!’”.

“No tengo un método por el que pueda decir ‘voy a enseñar’, pero sí tengo una verdad que decirles: que las cosas debe hacerlas uno con pasión, aprenderlas con pasión, la vida es para vivirla al máximo. A los que vayan a ser actores les es indispensable vivir, vivir y vivir, pero eso yo se lo recomendaría a todos”, puntualizó.

Al concluir su mensaje, de inmediato los aplausos se escucharon en la sala 1 de los cines Siglo XXI.

Al entregarle la placa, Estrada Pinto subrayó que era un honor ponerlo en manos de la actriz. La placa reza: “La Universidad Autónoma de Yucatán a través de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán otorga el presente reconocimiento a María de Lourdes Rojo Incháustegui por su participación como invitada de honor en las jornadas cinematográficas de la Filey 2023, realizadas del 13 al 18 de marzo en los cines Siglo XXI del Centro de Convenciones y exposiciones Yucatán Siglo XXI, Mérida, Yucatán, a 18 de marzo de 2023, Luz, Ciencia y Verdad. Atentamente María Teresa Mézquita Méndez, directora general de la Filey, y un servidor”.

Con el rector y la actriz estuvieron Guadalupe Ortega Vargas, escritora y coautora del libro “Rojo amanecer”; María Teresa Mézquita, directora general de la Filey; Carmen Robles Ortega, montajista, editora y actriz de cine; Jorge Cauich Toledano, gerente de los cines Siglo XXI, y Manuel Escoffie Duarte, coordinador de la jornadas cinematográficas de la Filey.

Horas antes se realizó un conversatorio con la actriz, que contó varios pasajes de su vida en el cine, su familia, los directores con los que ha trabajado y sus películas, como “Lo que importa es vivir”, que obtuvo un premio Goya de la academia española.

Afirmó que le gusta interpretar personajes y sentir que le salieron bien e hizo lo que el director quería.

“Nadie trabaja para que le den un Ariel ni para que le den nada; bueno, en ese tiempo ni para cobrar, porque no cobraba...”, admitió.

“Cobrábamos en la televisión y el cine era el lujo de poder hacerlo”.

La actriz también contestó preguntas del público.— CLAUDIA SIERRA MEDINA