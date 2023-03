Raiza Revelles supera el miedo a sus demonios y lo expone en la Filey 2023

¿Quién dijo miedo? Cuando Raiza Revelles pensó en publicar su primer libro “El Chico de la Piel de Cerdo” (2020), muchos podrían pensar que sólo era cuestión de tiempo para que la booktuber se sumara al resto de su “squad” para dar el salto como creadora de contenidos a escritora.

Y aunque la fantasía y lo paranormal han formado parte de sus lecturas y de sus vídeos en YouTube –a Raiza le gusta coleccionar objetos “poseídos” y visitar casas “embrujadas”-, lo cierto es que dar forma a su primera novela “El reflejo de la Bruja” representó un reto a vencer, justamente por la palabra miedo.

“Es que una cosa es lo paranormal, que sí me da miedo, y o tra cosa son los demonios internos ”, ríe un poco nerviosa la joven escritora durante la entrevista telefónica con Diario de Yucatán, a quien admite que su primer libro, una colección de cuentos de terror, le ayudó a tomar la confianza que necesitaba para desprenderse de una historia que la ha acompañado a lo largo de su vida.

“El reflejo de la bruja” (Planeta, 2022), que se presenta el domingo en el marco de la Feria Internacional de la Lectura en Yucatán (Filey), es el primer tomo de una historia cuyo marco narrativo ya tiene forma en su cabeza, pero que no es hasta ahora que comienza a tomar forma como saga literaria; aunque desconoce cuántos tomos podría desarrollar.

Por lo pronto, este primer libro ya se ha convertido en un éxito en ventas que se ve reflejado en los cientos de mensajes que Raiza recibe a través de redes sociales de sus lectores, quienes toman fotos para compartir citas de la novela o simplemente le escriben suplicando que ya presente la segunda parte, para saber qué sucederá con los personajes, a quienes le han tomado cariño.

“Todavía no me la creo. Por más ferias o presentaciones que tenga, me cuesta trabajo admitir que esta es una realidad”, aunque reconoce que la primera vez que rompió en llanto al poder admitir que su sueño como escritora acababa de dar su primer paso, fue justamente cuando terminó de narrar el audiolibro.