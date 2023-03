Fela Domínguez graba vídeo para una plataforma

La cantante y actriz Fela Domínguez se unió al proyecto “Amaneceres” de Amazon Music, y grabó un vídeo que ahora es parte de esta videoserie, el cual califica como “espectacular”, ya que lo graó en las dunas de La Paz, Baja California, donde se le puede ver en diversas escenas en el amanecer y bajo el cielo nocturno.

El manejo de la luz natural junto con elementos de luz artificial en las tomas nocturnas y el atardecer dan como resultado un paisaje que captura la mirada y al que Fela da movimiento con su interpretación del tema “Debajo del agua”.

En entrevista con el Diario, cuenta que no dudó en ningún momento cuando le propusieron ser parte de “Amaneceres”, por la cercanía que hay entre ella y Amazon Music desde que escucharon su proyecto musical en su primer “show”.

Señala que el hecho de que el proyecto de Amazon Music involucre a artistas nuevos para darles visibilidad es algo emocionante, de gran calidad y distintos.

En su caso, tuvo oportunidad de grabar en las dunas de La Paz, un sitio “brutalmente bello, donde la grabación fue espectacular con esas ideas”, y algo de los más emocionante que ha vivido en su carrera.

Sobre el tema “Debajo del agua” que eligió para ser parte de “Amaneceres”, cuenta que le pidieron que seleccionara la canción que sería parte del proyecto, y optó por este tema, que es uno de los que integran su disco, de la autoría de María Emilia Ávila y Ana Sofía Castañeda, que desde que lo escuchó le encantó, y le pareció ideal el contexto de la canción para este proyecto.

Fela, apunta que con esta videoserie Amazon Music quiere dar visibilidad a artistas nuevos, emergentes, y la idea está asociada al amanecer (en una analogía del crecimiento del sol con la de los artistas que invitan), por lo que el proceso que lleva para realizar las grabaciones es arduo y minucioso.

Comparte que grabaron en diferentes momentos del día, casi por 24 horas, ya que se hicieron tomas en la tarde, la noche, durmieron pocas horas, y retornaron para grabar en el amanecer, desde antes de salir el sol.

Expresa que estaba cantando y veía el sol salir, y para ella fue como estar en una película alucinante, en la que procesaba las cosas hermosas que miraba, como fan de la naturaleza que es.

Siente que Jorge Orozco, el director del vídeo, logró captar en cada toma todo lo que le dijo que quería lograr, e incluso más.

Una parte difícil del proceso fue estar repitiendo constantemente por horas la canción, al interpretar el tema en cada toma, porque emocionalmente “Debajo del agua” no es una canción fácil de cantar.

Enfrentó algunas incomodidades como el viento en la cara, el clima frío, esta parte climática que no se puede controlar, y que significaron un reto.

No obstante, valió la pena, pues afirma que quedó pasmada con el resultado, más bonito de lo que había imaginado, “es un proyecto demasiado artístico visualmente”, que se disfruta.

Fela Domínguez, considera que ver este vídeo hará sentir a las personas que creen que no hay salida o que no tienen ganas de hacer las cosas, que sí se puede salir adelante, el amanecer da esperanza, “es algo apoteósico”, y muestra que el sol sale para todos en algún punto. Si una persona puede estar pasando un mal momento esto le hará saber que tiene tiempo de caducidad, y que otros pasaron por lo mismo, sobre todo porque hay más personas hipersensibles de las que no lo son.

Es en este sentido que la intérprete siente que el mensaje llegará al alma de muchas personas.

El vídeo del proyecto de “Amaneceres” con Fela Domínguez fue lanzado anteayer, ya se puede ver tanto en la plataforma de Amanzon Music como en la página de YouTube de la firma.

Respecto al lugar de la naturaleza en su vida y música, Fela, asegura que vive en una selva, pues su casa está llena de plantas y es así como siente que hay vida, por ello su domicilio está arriba de una montaña, rodeada del bosque, por lo que al levantarse ve la naturaleza, y eso le da bienestar y paz, por eso vive donde vive, y por ello también es muy importante el proyecto que realizó con Amazon Music. Con relación a sus planes, está trabajando en un nuevo sencillo, y está por confirmar una corta temporada teatral. augura que será un año intenso para ella.— IRIS Margarita CEBALLOS ALVARADO