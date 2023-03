Presbítero Alejandro de J. Álvarez Gallegos: Evita caer en la adicción a internet

Se debe prevenir la adicción a internet desde la primera infancia, tanto a nivel sanitario como social y educativo, realizando psicoeducación con las familias y con los menores sobre un correcto uso de las nuevas tecnologías y sobre los posibles riesgos de un uso inadecuado (Eva Varela, psiquiatra)

Se habla de adicción a internet cuando una persona no puede llevar una vida satisfactoria debido al uso excesivo y no controlado del mismo, ya sea a juegos en línea, redes sociales, compras, ver vídeos de toda índole o navegar.

Como sucede con otro tipo de adicciones, las personas con este mal presentan:

a) Irritabilidad y malestar cuando no pueden acceder a internet, estado que se conoce como abstinencia.

b) Necesidad de ir aumentando el tiempo de conexión para sentirse satisfecho, proceso que se conoce como tolerancia.

c) Dificultades para mantener las actividades habituales, como relaciones familiares, rendimiento académico y actividades lúdicas con amigos o deportes.

Variaciones

Más que un único trastorno, la adicción a internet incluye diferentes problemas:

Adicción a videojuegos. Uso excesivo de videojuegos y juegos de ordenador: el World of Warcraft (WoW), League of Legends (LoL), Fornite, Minecraft, Pokemon Go, Mario Kart y Candy Crush son los que últimamente resultan más adictivos para adolescentes.

Adicción a las redes sociales. Uso excesivo de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram. Las personas con este problema revisan el “muro”, publican actualizaciones, comentan fotos o leen actualizaciones de otros de forma constante. Las interacciones sociales a través de internet pueden volverse más comunes e importantes que las relaciones en persona.

Adicción a los juegos de apuestas. A diferencia de los videojuegos, la motivación principal de las personas con adicción a los juegos de apuestas es ganar dinero.

Adicción al entretenimiento en línea. Se define por las consultas excesivas a páginas web o la visualización de vídeos en línea (YouTube). Se puede ver como una manera de ocupar el tiempo libre o de retrasar obligaciones.

Adicción a la pornografía o cibersexo. Implica visualización compulsiva y recopilación de pornografía en línea y/o uso excesivo de chat o servicios de vídeo para adultos.

En este tiempo de Cuaresma revisemos nuestros hábitos para poder elegir opciones más saludables y plenas que nos permitan desarrollarnos y crecer mejor como personas e hijos de Dios.— Coordinador diocesano para la Pastoral de la Vida y doctorando en Bioética