FILEY 2023. Álvaro Enrigue presenta la novela “Tu sueño imperios han sido”

El escritor Álvaro Enrigue en la última jornada de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán su novela “Tu sueño imperios han sido”.

La novela, publicada por Anagrama, aborda de manera fantástica y hasta divertida lo que pudo haber pasado en el encuentro que Moctezuma y Hernán Cortés sostuvieron aquel 8 de noviembre de 1519.

La novela transcurre en la tarde noche de ese 8 de noviembre desde que Hernán Cortés con sus nueve capitanes y dos traductores (el fraile Aguilar y Malinalli) llega a Tenochtitlan donde son agasajados con una comida con motivo del encuentro con Moctezuma.

La presentación tuvo lugar en la sala “Eduardo Urzaiz” y, además del autor, participó la escritora Verónica Rodríguez, quien dijo que el libro, además de hermoso, es psicodélico. “Es un libro de mucha ficción, pero también de mucha historia”, agregó la escritora yucateca.

Álvaro Enrigue, ganador en 2013 del Premio Herralde por la novela “Muerte súbita”, recalcó que “Tu sueño imperios han sido” es una novela de ficción, pero que también incluye sucesos que sí ocurrieron.

Costumbres en la novela “Tu sueño imperios han sido”

Y es que en la novela Álvaro Enrigue habla de costumbres, de sucesos, de comidas, de formas de saludarse, de nombramientos que uno como lector podría dudar si realmente es así o no.

“Siempre he contado la historia que he querido contar y mientras lo cuento me voy divirtiendo“, dijo el autor, para luego señalar que a estas alturas de su vida y carrera lo que le preocupa es que las cláusulas funcionen y los tiempos verbales empaten.

“Cuando era joven eso no me preocupaba en lo más mínimo y no sé si esté bien o mal, es algo que te va pasando en la vida”, señaló el también ganador del premio Joaquín Mortiz de primera novela en 1996.

Entre los sucesos de ficción está un momento en que Moctezuma está chupando ajolotes y comiendo hongos alucinógenos y cuando sube al templo para ver al sacerdote empieza a oír una canción glam de T-Rex.

En la novela, Malinalli, conocida por la historia como La Malinche, tiene un papel primordial como traductora de los visitantes españoles.

Firma de libros de Álvaro Enrigue

Al final, dice el autor, Malinalli es una mujer que apostó bien y que es un poco exagerado llamarla como traidora de la gente de América. “Cómo novelistas, podemos decir cosas que los historiadores no”, dijo el escritor, quien al final de su presentación firmó libros de seguidores.—Iván Canul Ek