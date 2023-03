Dios obra a través de la música de los trovadores

“No lo duden nunca trovadores, a través de ustedes, el Señor obra maravillas, a través de sus miedos, de sus fragilidades, de sus debilidades, el Señor obra y llega al corazón de muchos”, dijo ayer el presbítero Justo Ceballos Uc, rector de la Catedral de Mérida, en la misa de la celebración del Día del Trovador.

La liturgia de la palabra enseñó que en medio de las tormentas de la vida “no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca; a veces nosotros quisiéramos tener bajo control todo, pero Él siempre tiene una mirada más amplia”, expuso el sacerdote en la celebración a la que asistieron una veintena de trovadores con sus familias.

En primera fila estuvieron Elena Fernández Moral, presidenta del Museo de la Canción Yucateca; la joven Sofía Alejandra Pech Bolio, reina de los trovadores 2023; y Efrén Magaña Uribe, presidente del Comité del Día del Trovador Yucateco, que hoy es conmemorado.

En la homilía, el padre Justo Ceballos recordó en la celebración a San José, quien fue el padre de corazón para Jesús. “En él se cumple la promesa de un redentor, de alguien especial... ¡Claro! Estoy seguro que nunca se imaginó que él sería el padre de Jesús, que abrazaría el proyecto de Dios”.

San José fue un “hombre de silencio pero valiente, le dicen el soñador, él creyó apoyado en la esperanza, quizá no le fue fácil aceptar lo que sus oídos y ojos les decían, pero su noble corazón aceptó la propuesta de Dios”: aceptar a la Virgen María que había concebido del Espíritu Santo.

El padre rector de la Catedral también dedicó unas palabras a los trovadores presentes. “Quizá nunca aprendí a tocar bien la guitarra, por eso regalé mi guitarra, pero siempre me ha gustado estar en el ambiente de la trova; las veces que he podido los he invitado aquí y en todas las parroquias donde he estado; que los trovadores se acerquen a la Virgen, al señor San José, el santo patrono, y le pidan lo que necesitan.

“La vida del trovador es alegrar la vida, es acompañar lo más importante que celebra cada persona”.

San José es patrono de un montón de cosas. Se le pone como patrono y defensor de la familia porque él es la cabeza de la Sagrada Familia, se le pone como patrono de todos los trabajadores, se le pone como patrono de los miigrantes, de los que sufren, de los que están moribundos, yo no sé si en algún lugar es patrono de los trovadores.

Bueno por lo menos hoy le pedimos a él que los cuide que los proteja.

Los músicos, continuó, también “corren riesgos cuando alguien los contrata y no saben quién es ni a dónde les va a llevar, pero es ahí donde necesitamos crecer en nuestra fe y dejar que el amor de Dios, que se traduce en la mayoría de las canciones que interpretan, llegue al corazón de todas las personas”.

Hoy, a las 10 horas, las cenizas del poeta y compositor Ramón Triay serán trasladadas al Monumento a los Creadores de la Canción Yucateca, en el Cementerio General, en una ceremonia especial.— CLAUDIA SIERRA MEDINA