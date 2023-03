Hace Alma Delia Murillo catarsis en reciente novela

Momentos emotivos y amenos se vivieron en la presentación en Mérida del más reciente libro de Alma Delia Murillo, “La cabeza de mi padre”, una novela autobiográfica que narra la búsqueda que ella emprendió junto a su madre y cuatro hermanos para encontrar a su papá.

“Todos somos hijos de Pedro Páramo. En el 40% de los hogares mexicanos el papá se fue, simplemente no volvió y en ese sentido tengo la inmensa fortuna de decir que ha conectado con muchos lectores porque ‘La cabeza de mi padre’ es la historia de mucha gente, no solo la mía”, dijo la escritora al Diario en su visita a la ciudad para participar en la jornada de clausura de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, el domingo pasado.

“Los invito a darle una oportunidad (al libro), a lo mejor al leerlo encuentran su propia historia en mi búsqueda”, indicó.

“Es una historia mía, es la primera vez que escribo una autobiografía”, admitió en la entrevista con este periódico. “Mi padre se fue cuando yo tenía un año, nunca lo vi. Cuando pasaron 40 años tuve un sueño, un búho se paraba en mi hombro y me decía: ‘Tu padre va a morir’. Les dije a mis hermanos: ‘Mi papá se va a morir’ y fuimos a buscarlo por las carreteras de Michoacán preguntando por él. No teníamos nada más que una foto a la cual le habían arrancado la cabeza”.

En la novela hay anécdotas y vivencias de todo tipo que hacen reír, llorar y vivir junto con Alma Delia Murillo esa búsqueda decisiva para completar su existencia. Se conoce lo importante que fueron las canciones de Juan Gabriel en la comunicación y unidad de los hermanos, la historia de “El Chavo del 8” bajo el punto de vista de la orfandad y muchas experiencias más de lo que fue aquella travesía y que son narradas de manera emotiva.

Comprensión

Al preguntarle si sintió esta experiencia como una catarsis, Murillo contestó que “sí, absolutamente; desde que fui a ese viaje me fue haciendo sentido (la ausencia de su papá), entendí por qué se fue y lo digo en la novela”.

“Empiezo a sentir un amor profundo y entiendo a ese chico de 24 años. Ocurrió una transformación, fue pasar del enojo al amor empático de sangre. Sí, tengo una sensación de completud”.

“¿Cómo no voy a sentir que tengo papá si está aquí en la lectura tuya, en la mía y mi escritura?”, cuestionó.

En su participación en la Filey, Murillo leyó un fragmento de su obra que retumbó por todo el salón Uxmal 3 del Centro de Convenciones Siglo XXI. Al concluir la presentación la autora se reunió con sus lectores para firmar libros.

“Mary Shelley es uno de mis ídolos”, añadió la escritora en la entrevista con el Diario. “Frankenstein sufre tanto porque está buscando al padre que la abandonó”.

La autora de cuentos y novelas, publicados bajo el sello Alfaguara, tiene una postura muy clara con respecto a los derechos de las mujeres y la desigualdad, y en sus textos es común que aborde estos temas. Todos los viernes publica una columna en el periódico “Reforma”.

“Desde que era niña amaba los libros, escribir, inventaba historias; cada viernes llegaba con mi mamá con la crónica de la semana. Está ahí cuando está en ti”, reveló al Diario.

Sobre los autores que la inspiraron e influyeron, dijo que “yo leía lo que mis hermanos dejaban por ahí”.

“Soy la menor de ocho hermanos, me acuerdo mucho de ‘Chin Chin el Teporocho’ de Armando Ramírez. Había en mi casa un ‘Todo Shakespeare’ y un ‘Todo Dostoyevski’ de (editorial) Aguilar con hojitas de papel cebolla; me los leía y no entendía nada, pero creo que fue lo que me hizo leer, la sensación de entrar a mundos misteriosos”, recordó.

Al hablar sobre la participación de las mujeres en la literatura, Murillo declaró que “hablamos de Juana Inés o Mary Shelley, autora de ‘Frankenstein’ a los 16 años, como anomalías y yo pienso que claro que no lo son, lo que ellas dos tuvieron en común es acceso a la literatura, no en las mejores condiciones, pero tenían libros y leían”.

“Siempre me pregunto cómo habría sido la historia de la literatura si las demás mujeres, así como Juana Inés o Shelley, hubieran tenido acceso a una biblioteca; no estaríamos hablando de excepciones, sería tan presente nuestra voz en la narrativa como la de los hombres”.

Derechos humanos

“No se nos olvide que los derechos de la mujeres son derechos humanos. No es que queramos un buen salario por nuestro trabajo, el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, que no nos maten de las formas tan violentas como lo hacen y que no haya acoso en la calle, porque somos mujeres... Queremos todo eso porque somos seres humanos”, puntualizó.

“Si moviéramos ese punto de vista posiblemente todos los géneros, binarios y no binarios, estaríamos de acuerdo en querer un mundo con derechos humanos para todos”, apuntó.

Finalmente, sobre la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, celebró que “sigan existiendo estos espacios contra viento y marea, burocracias y no burocracias; el impulso de hacer de la lectura una industria tendría que ser objetivo de cualquier país, de cualquiera que se haga llamar civilización”.

“La única opinión que puedo tener es de celebración, qué bien que exista”.— Daniel Maldonado Rivero