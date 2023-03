Notas de música de primavera

Para celebrar la llegada de la primavera, la Orquesta Infantil y Juvenil del Ayuntamiento de Mérida ofrecerá un concierto gratuito mañana domingo, a las 5 de la tarde, en el auditorio del Centro Cultural Olimpo.

Anunciado justamente como “Concierto de primavera”, en el espectáculo habrá un cantante invitado, que interpretará el tema “Por ti volaré”, en español, con dedicatoria especial al papá de la directora, que falleció recientemente.

Otros temas

Además de la canción compuesta por Francesco Sartori y Lucio Quarantotto y que popularizó el tenor Andrea Bocelli, la agrupación interpretará obras de Beethoven y temas de conocidas películas, como “El mago de Oz” y “El castillo vagabundo”.

“Es un concierto en alusión a la primavera y por eso vamos a tener temas como ‘El vals de las flores’ de Tchaikovski”, dice la maestra Malú Farías, directora de la agrupación, quien resalta que será un concierto emotivo y valioso.

El conjunto también ofrecerá “Au Clair de la Lune”, “We’re Off to See the Wizard”, “Morning Mood”, “Happy Blues”, “Eleanor Rigby”, “Howl’s Moving Castle”, “El himno a la alegría” y “Viva la vida”.

Apoyo económico

La maestra Farías indica que los integrantes de la agrupación están felices y motivados, pues, además de disfrutar la música, esta semana recibieron una beca.

“Por primera vez están teniendo el beneficio de una beca, lo cual habla de dignificar la aportación de los niños al desarrollo cultural de la ciudad. Para nosotros es importante que sea reconocido su esfuerzo a través de la beca económica”, subraya la maestra Farías.— JORGE IVÁN CANUL EK