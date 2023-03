Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 26 de marzo

“YO SOY LA RESURRECCIÓN Y LA VIDA”

Martha y María le anunciaron a Jesús que su amigo Lázaro, su hermano, estaba enfermo. Jesús respondió que esa enfermedad no era para la muerte, sino para que en ella se manifestara la gloria de Dios.

Jesús retrasó el viaje intencionalmente, no por falta de amor a sus amigos, sino para dar lugar a la demostración que deseaba.

Marta creía que Jesús podía curar a los enfermos solo con su presencia, y que, en general, Dios escucha siempre la oración de Jesús y que Dios puede resucitar a los muertos. Con todo, la respuesta de Jesús fue tan sorprendente que Marta pensó que Jesús se refería a la resurrección de los muertos al final de los tiempos.

Jesús dijo que él mismo es “la resurrección y la vida”, es decir, que tiene el poder para resucitar y dar la vida a cuantos crean en él. Los que creen en Jesús viven ya ahora la “vida eterna”, y no morirán para siempre. Esta vida es un don que no puede arrebatar al creyente la muerte corporal, porque la muerte, toda muerte, ya ha sido vencida y ha perdido su poder. La muerte de los que creen en Jesús es el paso necesario para que se manifieste plenamente en ellos la vida que ya han recibido. Marta no pudo comprender todo lo que escuchó, pero creyó que Jesús es el Mesías. Y eso le bastó para aceptar cuanto le decía.

Es obvio e inevitable que el ser humano está colocado ante la muerte, pero marcado por su antagonista, la vida. El diálogo entre Jesús y Martha (la hermana de Lázaro), se abre a la intuición de la fe. Cristo resurge de la muerte y es la raíz de la resurrección de nuestra carne. Por eso, la muerte es ahora distinta porque ha sido transformada por la resurrección de Cristo. La muerte fue abierta al infinito y a lo eterno.

La muerte física es el signo de la limitación de la criatura, un gran símbolo que une en sí muchas muertes de la persona: la del pecado, de la soledad, de la miseria, de la violencia. Y todas estas muertes convergen hacia una muerte suprema, la de Cristo en el Calvario.

Con la Pascua de Cristo que pronto celebraremos, el duelo entre la muerte y la vida llegará a un desenlace: “La muerte ha sido destruida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Sean dadas gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Co 15, 54-57). Cristo, el Hijo de Dios, pasando por nuestra mortalidad física y espiritual, la ha fecundado con una semilla de infinito, la ha abierto a lo eterno.