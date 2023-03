Lanza otro dardo para los Windsor

LONDRES.— El príncipe Enrique aprovechó su comparecencia de ayer en el Tribunal Superior de Londres para acusar a su familia —los Windsor— de “condicionarlo” para hacerle creer que no podía quejarse de las tergiversaciones de hechos en los medios, además de “guardarse información” sobre la intervención telefónica de la que fue víctima, a fin de que no abriera “una lata de gusanos” o fuera a la corte.

En una declaración extraordinaria como testigo en la demanda civil que presentó contra Associated Newspapers Limited (ANL), la firma editora del “Daily Mail”, el Duque de Sussex afirmó que solo pudo comprender que “tenía una denuncia que podía hacer” después de echar a los abogados de la familia real y contratar a los propios.

De acuerdo con un reporte de “The Daily Beast”, Enrique señaló: “La Institución (la monarquía) estuvo sin duda ocultándome información durante mucho tiempo sobre el hackeo telefónico de NGN (News Group Newspapers, editores de ‘The Times’ y ‘The Sun’) y quedó claro solo en años recientes a medida que seguía mi propia demanda con una representación legal diferente”.

Enrique, junto con otros seis demandantes, entre ellos Elton John, argumenta que ANL invadió su privacidad al usar detectives privados que interceptaron sus llamadas y mensajes de voz e, incluso, colocaron dispositivos de seguimiento en los automóviles de sus amigos.

ANL ha negado todas las imputaciones.

“No es una exageración decir que la burbuja estalló sobre lo que yo sabía en 2020, cuando me mudé fuera de Reino Unido”, añadió el príncipe. “Nunca hubo una discusión centralizada entre nosotros acerca de quién tenía denuncias, ya que cada oficina de la Institución está aislada. Hay esta idea equivocada de que todos estamos en constante comunicación, pero eso no es verdad”.

“La Institución nos dejó claro que no necesitábamos saber nada sobre el hackeo telefónico y a mí se me hizo saber que la familia real no se sienta en el banquillo de los testigos porque eso podría abrir una lata de gusanos”.

La presencia de ayer y el lunes de Enrique lo convierte en el primer integrante de la realeza en aparecer en una corte desde que la princesa Ana aceptó en 2002 responsabilidad por un perro que estaba fuera de control.

En su testimonio, el príncipe agregó que la estricta política de no comentarios de la familia real significaba que “incluso los peores y más sospechosos artículos con frecuencia nunca me los daban a conocer”.

Aseguró que presentaba la demanda “porque amo a mi país y sigo muy preocupado por el poder, influencia y criminalidad impunes” de la editora. “El público británico merece saber la extensión del encubrimiento y siento que es mi deber exponerlo”.