Si vas a visitar las Pirámides de Teotihuacán, tienes que saber esto

A unos 50km de Ciudad de México, la Zona Arqueológica de Teotihuacán aguarda expectante a sus visitantes. Su cercanía hace que la gran mayoría del turismo llegue hacia aquí a modo de paseo, mientras que otra parte elige hospedarse en pueblos cercanos para no tener que viajar y disfrutar desde tempranito los beneficios turísticos que tiene para ofrecer. Las localidades que permiten llegar a pie son: San Juan de Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, y San Sebastián de Xolalpa.

Si sientes una particular atracción por la arqueología y los hechos históricos en general, te recomiendo que empieces a buscar boletos de avión que te dejen cerca de las Pirámides de Teotihuacán para que llegar no sea un padecimiento. Si no todavía tienes dudas sobre si ir o no, a continuación detallaré sus atractivos principales con datos importantes a tener en cuenta.

El significado de Teotihuacán

Antes de que compres los boletos de avión que te acerquen a Teotihuacán, sería bueno saber bastante sobre el destino. Hasta hace poquito tiempo atrás, existía un consenso en el cual “Teotihuacán” significaba Ciudad de los Dioses. No obstante, investigadoras del Instituto Nacional de Antropología le dieron un giro al significado de su nombre, algo que por supuesto nadie esperaba que suceda.

Según lo que pudieron hallar esa no sería la traducción correcta, pues la palabra no es Teotihuacán sino Teo uacan, por lo cual el nombre cambia a “Ciudad del Sol”. En el estudio que confeccionaron hace unos pocos años, los expertos explicaron que la nueva denominación no hace referencia a la leyenda, sino a que en Teotihuacán se nombraba al sol gobernante legítimo.

Qué ver en la Zona Arqueológica de Teotihuacán

La antigua ciudad de Teotihuacán se expandió por unos 20km, pero la parte abierta al público es la que alberga las principales estructuras ubicadas en los 2km que abarca la Calzada de los Muertos. Si vas sin ningún tipo de apuro, entonces recuerda pasar al menos una tarde explorando la Pirámide del Sol y la Pirámide de la Luna, que conforman las dos construcciones más imponentes de la localidad.

Pirámide del Sol

Esta es la segunda pirámide más grande de nuestro país y la tercera a nivel mundial, solo por detrás de la de Keops, ubicada en Egipto, y la de Cholula aquí en México. Si bien este dato puede parecer una mera curiosidad, marca la relevancia que tuvo en su momento. No está confirmado, pero según dicen la construyeron en el año 200 y el nombre lo recibió de los aztecas que llegaron a la ciudad varios siglos después de que sea abandonada.

Lamentablemente no es posible saber a qué Dios estaba dedicada por culpa de la destrucción del templo ubicado en la cúspide. Es uno de los tantos destinos populares en México gracias a sus casi 240 escalones empinados que llevan a la cima, en la cual la vista panorámica da muchas ganas de tomar cientos de fotos.

Pirámide de la Luna

En la parte norte de la Calzada de los Muertos se ubica esta famosa pirámide, cuya construcción se asemeja al Cerro Gordo. Con respecto a la del Sol, esta es un poco más chica aunque parezca a estar a la misma altura por haber sido construida en un terreno elevado. Cuando llegues a la cúspide apreciarás una de las mejoras vistas del complejo.

Su construcción se hizo con el propósito de recubrir una estructura antigua que poseía un templo en el cual veneraban a la diosa de la luna, lo que le dio su nombre actual.

La Ciudadela

Continuando el recorrido por la Calzada de los Muertos, en la parte sur se ubica la Ciudadela, un enorme complejo de forma cuadrangular que tiene varias construcciones. La más famosa es el Templo de la Serpiente Emplumada, de la cual te hablaré más adelante. En su época era la zona de mayor relevancia a nivel político y económico, pues aquí mismo vivía la élite de la ciudad. Antes de la construcción de la Ciudadela, la Pirámide del Sol era el centro de Teotihuacán.

Templo de la Serpiente Emplumada

Si bien no es la estructura más imponente, sí es la que mejor decorada está. Entre los adornos más llamativos, verás la representación de la serpiente emplumada que le da su nombre. Según expertos, la otra criatura que se ubica a los lados de la pirámide es Tlaloc, el dios de la lluvia, rayos y terremotos. Tras la extinción de los teotihuacanos, dicha deidad fue tomada por mayas y aztecas.

Al realizar las excavaciones se encontraron un total de más de 100 cuerpos humanos enterrados, lo que indica que aquí mismo se ofrecían sacrificios a los dioses.

Palacio de Tepantitla

Cuando tengas ganas de ver un mural de más de 1500 años de antigüedad, entonces el Palacio de Tepantitla será el lugar perfecto para hacerlo. Aquí se encuentra la obra “Paraíso de Tlaloc”, que representa la figura del dios anteriormente mencionado. A día de hoy todavía es un misterio quién era el dueño del palacio, aunque teorías indican que pertenecía a un sacerdote o a un aristócrata importante para la época.

No obstante, algo que sí se sabe es que en el interior hay obras de arte inigualables en toda la zona. La más destacada es la que representa el reinado del dios de la lluvia, un mundo en el cual ingresaban únicamente aquellos que tenían la desgracia de morir ahogados, impactados por un rayo o por cualquier suceso que implique la presencia de agua.

Datos importantes

Las pirámides no están en Ciudad de México, quedan en el Estado de México que, como sabrás, es una entidad federativa totalmente distinta.

Si te hospedas en el centro de la Ciudad de México, el viaje dura aproximadamente hora y media. En caso de no tener vehículo propio, podrás recurrir al célebre Turibus. Cuesta aproximadamente 1000 pesos en adultos y unos 700 para niños. Dura unas 8 horas y está incluida la comida durante el recorrido.

Esta zona arqueológica es tan importante que incluso la UNESCO la nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987.

No se sabe con exactitud, pero se estima que su planeación con posterior levantamiento de pirámides fue realizada entre el año 1 y el 150 d. C.

Aunque hubo pobladores en la zona desde hace 20 mil años, la unificación que le permitió ganar relevancia fue posible gracias a la migración de gente de Cuicuilco en el año 100.

La mayor cantidad de personas que vivieron en la ciudad fue en el año 650, con más de 75 mil sujetos. Luego de eso, la cifra comenzó a decaer hasta quedar casi abandonada.

Su caída se debe a la gran sequía que azotó al norte de Mesoamérica, lo que obligó a miles de personas a emigrar al sur buscando tierras fértiles en las cuales cultivar.

La edificación más antigua es la Pirámide de la Luna, y la forma que verás al llegar al área fue posible tras 7 etapas de construcción.

Las tribus aztecas llegaron a Teotihuacán durante el siglo 14 cuando estaba abandonada. Al ver que era una zona apropiada para quedarse, la repoblaron y les dieron su nombre actual a las pirámides.

