Verónica Murguía presentará el día 11 de marzo reciente novela en la Filey

Cuando tenía 20 años, más o menos, Verónica Murguía leyó el testimonio de un fraile franciscano que se enfermó de peste, pero que antes había enterrado a todos los integrantes de su comunidad y del pueblito cercano, víctimas de la enfermedad.

El fraile, dice Verónica, al ver a todos muertos pensó que era el último hombre del mundo y, entonces, escribió en un pergamino, por si algún otro sobreviviente lo veía, que Dios había castigado a todos y el diablo había vencido.

“Me sacudió porque ésa no es la soledad de Robinson Crusoe que sabe que está apartado, es la soledad total lo que experimentó ese padre”, dice la autora, en quien con ese relato se incrementó la pasión por la Edad Media, época en la que centra su novela “El cuarto jinete”.

La presentación del libro se llevará al cabo el próximo sábado 11, a cargo de Alberto Chimal y la propia autora, en el Centro de Convenciones Siglo XXI, salón Ek Balam, sala Eduardo Urzaiz, en el marco de la Feria Internacional de la Lectura Yucatán (Filey), a las 5:15 p.m.

Publicada por Ediciones Era, la novela está ambientada en el París del siglo XIV que, al igual que otras ciudades europeas y comunidades asiáticas y del norte de África, fue asolada por la peste negra o bubónica.

En la novela, que tiene como protagonistas a los médicos Guy de Chauliac y Abu Ali Ibn Mohamed, Verónica habla del temor al contagio, de la muerte, la tragedia, la falta de humanidad, la compasión y las epidemias que terminaban en llantos.

“Es una etapa que si uno quiere un concentrado de reacciones humanas, tanto colectivas como individuales, es ésa”, dice.

Verónica comenzó a escribir la novela en 2003 y la dejó reposar hasta 2019.

“Sí fue un proceso largo si cuento los años de lectura, pero no pensaba que iban a desembocar en una novela, sino años de lectura en el tema que más me apasionaba del mundo, la peste negra”.

No obstante, después de escribir la novela quedó muy cansada y triste y no pudo evitar ver los paralelismos entre la peste bubónica y la pandemia de Covid-19.

Similitudes

“Me impresionó que salió también de una zona de Asia y se dirigió por rutas comerciales, en este caso mucho más rápidas que en la época medieval, a Italia y Francia. Igualito”.

Pero lo que más le impactó, dice, fue la reacción de algunos presidentes, incluyendo a Andrés Manuel López Obrador, pues México fue uno de los países con la peor gestión de la pandemia.

“Tuvimos el muy terrible honor de que fuera el país donde hubo más muertes de personal sanitario. No nada más fue López Obrador, (Donald) Trump (expresidente de Estados Unidos), por ejemplo, negaba la pandemia y no tenía el menor conocimiento científico (…) Hubo presidentes que se negaron a usar mascarillas y los chinos, como siempre, mantuvieron cierto secretismo”.

Aún peor fue descubrir acciones que le parecían muy de la Edad Media, como echarle cloro a las enfermeras o cuando el presidente salió con su estampita a decir que no pasaba nada.

“Aquí en México, cuando faltó oxígeno, hubo gente que se aprovechó y lo andaba vendiendo a los parientes desesperados de la gente enferma. Esas cosas me hicieron pensar en la Edad Media, y no solo pasaron aquí”, admite.

La autora recuerda que, recién publicada la novela, una amiga le dijo que exageraba, pero al leer artículos relacionados con el Covid-19, sobre todo de una doctora que hablaba de muertos en la calle, vio más similitudes con la peste negra.

“Si con el Covid de cada 10 que se contagiaban morían dos, en la peste negra de cada 10 vivían dos. Y no digo que el Covid sea una enfermedad fácil, pero la peste negra era espectacularmente fea: cambió todo el arte funerario. Es una enfermedad muy cruel, muy dura de imaginar”.

La guerra

En ese sentido, y hablando del título de la novela, sobre cuál sería el cuarto jinete de la actualidad, Verónica Murguía indica que San Juan fue muy inteligente al decir que el cuarto jinete es la guerra, el hambre, la peste…

“Junto al Covid, la guerra es mucho peor en mi opinión, porque la guerra tiene una voluntad humana de por medio. Me parece peor la guerra, me parece peor el narco, me parece peor la violencia humana contra otros humanos. (…) Los cuatro jinetes del Apocalipsis siguen siendo los mismos”.

Sobre el reto de meterse a escribir sobre una época distinta y pensar como las personas de esa época, Verónica asegura tener más dificultades para escribir cosas del mundo contemporáneo que del mundo medieval.

“Toda la vida he tenido mucho interés en la Edad Media y me gusta mucho pensar como ellos. Es un mundo terrible, pero prefiero mil veces ser una criatura del siglo XXI que de la Edad Media, porque es un mundo que está iluminado por una parte por los fuegos del infierno y, por otra, por la luz maravillosa de un mundo donde la belleza es valorada”.— IVÁN CANUL EK