Es “hombre de márketing”. El David atrae a miles de personas a su casa italiana

FLORENCIA (EFE).— “Me sobresalté, me sorprendí y me asusté porque es alarmante que haya tanta ignorancia”, declara la directora de la Galería de la Academia de Florencia donde se expone el David de Miguel Ángel.

Cecilie Hollberg, la historiadora del arte alemana que desde 2015 dirige uno de los museos más visitados del mundo, atribuye a la ignorancia que padres de los alumnos de una primaria de Florida hayan confundido un desnudo “puro” e “inocente” creado en 1504 con una imagen pornográfica.

El arte de Miguel Ángel ha sido alterado antes y aún son visibles las perforaciones de la hoja de higuera que ocultó las partes íntimas del David durante la Contrarreforma católica, pero Hollberg recuerda que ésas fueron motivaciones diferentes.

La directora considera que estamos ante un fenómeno “desgraciadamente internacional”, en este caso “exagerado” por la virulencia de las redes sociales.

“Nos dirigimos a una situación muy extraña en la que una minoría manda sobre la mayoría. Una persona dijo que el David es pornográfico y como consecuencia se produce un escándalo internacional que se politiza y todo el mundo se mete”, describe con ironía.

La prensa estadounidense dio a conocer la semana pasada la dimisión de Hope Carrasquilla, directora de una primaria de Tallahassee, Florida, por haber mostrado la célebre escultura a alumnos de 11 y 12 años.

La maestra, con 20 años de experiencia, recibió un ultimátum de la dirección de la escuela, donde el desnudo renacentista causó pavor entre algunos padres.

Tras el revuelo, Florencia tomó cartas en el asunto. La galería invitó a Carrasquilla a visitarla y el alcalde de la ciudad, David Nardella, le propuso un homenaje.

“Estará pronto aquí para darle un reconocimiento por la valentía de no aceptar el ultimátum y permanecer coherente con su compromiso con la enseñanza”, argumenta Nardella desde su despacho en el Palazzo Vecchio, presidido por una réplica del David al aire libre.

El alcalde no ahorra calificativos: “Es la cosa más estúpida que he escuchado”. Y aunque considera que llegar a ese extremo en Europa sería más complicado, “vistos los tiempos” no se atreve a descartar nada.

“En esta época de especialización nos arriesgamos a perder de vista los valores que han sustentado la civilización moderna. Y Florencia es una parte fundamental para ese patrimonio mundial”, advierte.

Sin polémicas

Hollberg, por su parte, no quiere entrar en polémicas y celebra que cualquier día del año, a todas horas, incluso en la pandemia, cientos de visitantes esperaran su turno para ver la obra.

“El museo se construyó para él”, apunta.

El David de Miguel Ángel llegó a este pequeño edificio ubicado en la vía Ricasoli en 1872, con la intención de protegerlo respecto a su anterior ubicación, en Piazza della Signoria, y rodearlo de otras obras de grandes artistas del Renacimiento.

Siglo y medio después, el museo ha crecido a pesar de la falta de espacio hasta convertirse en el segundo centro más visitado de Italia.

Casi dos millones de turistas peregrinan cada año para admirar la corpulenta figura de expresión confiada del personaje bíblico, la “escultura perfecta”, como la calificó Giorgio Vasari ya en el siglo XVI, una belleza clásica que se ha impuesto en popularidad a otras representaciones, como la aniñada de Donatello y la austera de Verrocchio.

“Es nuestro hombre de márketing. Yo no tengo a nadie que trabaje en márketing para el museo, incluso para comunicación estamos mal, pero él es un tractor, un portento”, dice Hollberg.