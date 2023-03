El director de la RAE invita a una labor de amplitud

CÁDIZ (EFE).— El inglés es la lengua franca de Europa y del mundo y es imposible desplazarla de las instituciones, admitió ayer el director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado, en el Congreso de la Lengua en Cádiz.

En un encuentro con periodistas antes de la clausura del evento, el académico, que también es presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale), explicó que hay una sensación de “gran optimismo” por el aumento del uso del español como lengua hablada en el mundo, su unidad y el incremento de estudiantes de español en todas partes, especialmente en Estados Unidos y Centroeuropa.

Pero el español tiene que avanzar como lengua de las instituciones internacionales. “El inglés es la lengua franca de Europa y del mundo y un desplazamiento es imposible porque no hay nadie en las grandes corporaciones, en la gran política mundial, que no maneje ese idioma”, dijo. No obstante, señaló que “hay que seguir aspirando para tener una posición que en Europa solo se le reconoce a algunos de los Estados fundacionales”.

Muñoz Machado destacó asimismo la realización del congreso en una situación difícil por la premura de la organización después de cambiar la sede prevista en Arequipa por la situación política y social en Perú.

También señaló la eficacia con la que trabajaron los equipos del Ministerio de Asuntos Exteriores, del Instituto Cervantes y de la RAE.

La Real Academia Española, recordó su director, es cabeza de la Asociación de Academias de la Lengua Española y es la más importante en materia cultural que tiene España.

“Es una joya y un pequeño milagro que deberíamos procurar proteger, ya que en esas academias están las grandes figuras intelectuales de sus países, y algunas están sufriendo tanto que las han suprimido, como la de Nicaragua, y otras están en una situación muy precaria”.

Por eso, reclamó al gobierno español que aumente su presupuesto para la Asale, porque “esta asociación es una operación diplomática de primer nivel”.

En el congreso se presentaron también algunos de los proyectos de la RAE y las novedades en el Diccionario Panhispánico de Dudas, el Corpes (banco de datos de la lengua española), el Glosario de Términos Gramaticales y el Diccionario de la Lengua Española (Dele).

Sobre este último, el director recordó que tiene mil millones de visitas al año y anunció que en otoño, con la actualización que se hace cada año, se presentará la versión del diccionario con sinónimos.