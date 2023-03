Los padres deben observar a sus hijos para poder guiarlos

El control y manejo de las emociones redunda en una elevada autoestima y en la mayor capacidad de regulación emocional, por ello es tan importante vigilar, cuidar y trabajar en las emociones de los hijos, ya sean pequeños o adolescentes.

La regulación emocional es clave para tener una narrativa de sí mismos que les resulte suficiente y amable en la manera en que se cuentan su propia historia, dijo el doctor Lucas Raspall, psiquiatra y psicoterapeuta argentino, quien impartió anteanoche la conferencia “Gestión emocional y autonomía en niños, niñas y adolescentes pospandemia” a los padres de familia del Colegio Rogers Hall.

Destacó la importancia de involucrarse en lo que le sucede y sienten los hijos para que ellos desarrollen una autoestima adecuada. “Hay que acompañarlos e ir fortaleciéndolos”.

Indicó que las reglas cambiaron un poco con la pandemia, pero no hay un secreto, ya que son las mismas vías de siempre.

“En los más chicos hay que revisar esas pautas que esperaban en ellos, esas expectativas de desarrollo que quizá no se dieron, para apuntalar el crecimiento, y en la adolescencia igual, ya que perdieron un año y medio de vida social, en un momento en que lo social es la clave; ahí hay que facilitar los procesos que se quedaron atrás en la pandemia”.

Resaltó que los papás tienen que mirar y escuchar con los ojos y oídos, tienen que estar atentos. “Si saben mirar de esa manera, no les va a costar ver qué cosas no están en el lugar en el que uno desearía para que ellos se sientan bien; en los chicos pueden notar si están más irritables, más desafiantes, si ciertas pautas de desarrollo que habían adquirido retroceden; lo que toca es escuchar, pero atentamente, cosa que habitualmente no hacemos”.

Remarcó la importancia de cuidar las emociones porque todas son igualmente importantes, ya que “en realidad no es un abanico inmenso, son un puñado: hay que ver qué cosas los enojan, entristecen, los avergüenzan, lo que les genera ansiedad y miedo, qué le genera alegría y calma”.

“Esto mismo aplica en el adolescente, solo que en este caso se suele esconder las emociones, en especial a los papás, es un poco más difícil de buscar, pero la misión es la misma. Van cambiando algunas maneras, pero no el hecho de ver cómo ellos están”.

El control y el manejo de las emociones redundan en una buena autoestima.

La conferencia se realizó en la unidad deportiva que el Colegio Rogers tiene en el Periférico Norte y se contó con la presencia de padres de familia de los diversos niveles educativos.— IRIS CEBALLOS ALVARADO