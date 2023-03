Samir Delgado y David Anuar, el viernes en el 'José Martí'' para un diálogo poético

En su primera visita a Mérida, el poeta español Samir Delgado, nacido en Islas Canarias, participará en el conversatorio “Tal vez mañana el Sol” con el escritor David Anuar, en relación con la actualidad de la poesía y el diálogo entre continentes.

El evento se llevará al cabo hoy, a las 7 de la noche, en el Centro Cultural “José Martí”, aprovechando que el poeta está de paso por la capital yucateca antes de volar de regreso a su tierra natal.

“Mérida es un lugar de máxima referencia en el sureste mexicano, y he quedado maravillado de lo que he visto, como el Macay. Fernando García Ponce me parece un icono que hay que rescatar”, admite.

El escritor agrega que arte y poesía están en diálogo permanente para seguir generando imaginarios. Los imaginarios son de lo que viven las sociedades: las ideas, los sueños, las esperanzas… y son los escritores y artistas quienes producen esos imaginarios.

Su inspiración

Él lo sabe bien, pues gran parte de su obra está basada en piezas de arte. “Básicamente son libros de escritura poética sobre pintura contemporánea”, explica.

“Como los paisajes están en una situación de muerte terminal por el impacto del turismo, de deterioro ambiental y consumismo excesivo, el arte hace que sobrevivan la naturaleza y las identidades”, opina.

Samir agrega que la mayoría de sus trabajos son un diálogo íntimo con la pintura y que sus libros están centrados en creaciones plásticas de artistas como César Manrique, Fernando Sobel y Esteban Vicente. Ahora, tiene en mente escribir un poemario sobre Fernando García Ponce.

“Cada pintura es una estrella de una constelación y se trata de viajar en el tiempo y conocer la inspiración del artista, pero sobre todo democratizar la experiencia del arte. Si se escribe sobre pintura es para que todos podamos escribir sobre pintura y no quedarnos en silencio, pues hoy día los únicos paisajes que perduran son los de los museos”.

Samir dice que la poesía tiene como objetivo recuperar a los lectores, principalmente jóvenes, para que se vuelvan a enamorar leyendo a Pablo Neruda, Antonio Machado u Octavio Paz.

El escritor canario agrega que la pintura abstracta es la que más le inspira a escribir o explotar sus emociones, pues conecta con el lado humano más arcaico.

“Los antiguos canarios que vivían en cuevas pintaban figuras geométricas, pirámides, círculos, espirales… son imágenes de nuestro lado más profundo y antiguo. Hoy día el artista sigue pintando abstractos y eso hace que se demuestre nuestra condición humana. Da igual la época, seguimos pensando en imágenes y la vida es cada vez más abstracta”, afirma el escritor, que no pinta “ni muñequitos”.— IVÁN CANUL EK