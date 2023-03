“Ya no quieren” el rascacielos Flatiron

NUEVA YORK (EFE).— El comprador del Flatiron, histórico edificio de Nueva York, no aportó la suma convenida tras proclamarse ganador de la subasta del inmueble, realizada la semana pasada y en la que se comprometió a pagar 190 millones de dólares.

Jacob Garlick, socio fundador de Abraham Trust, fondo especializado en operaciones de inversión, debía depositar en metálico el 10% de la cantidad como garantía de pago, cosa que no sucedió, con lo que su titularidad en el remate quedó anulada, según medios neoyorquinos.

Las condiciones de la subasta estipulaban que en caso de no aportarse el porcentaje el rascacielos pasaría al siguiente postor, pero no está claro si se mantiene su precio, que Jeffrey Gural, el segundo capitalista interesado, consideró excesivo.

Gural, quien dirige la empresa inmobiliaria GFP Real Estate y fue el único rival de Garlick en la subasta, dijo en su momento que no entendía cómo éste pudo pagar esa suma por un inmueble prácticamente vacío y que va a necesitar al menos otros 100 millones para habilitarse.

“Sospecho que (Garlick) no tenía el dinero, o se dio cuenta de que ofreció demasiado y decidió no consumar la compra”, declaró anteayer a “The New York Times” Peter Axelrod, árbitro de la subasta y quien ya descartó a Garlick de futuras operaciones.

“Abandonado”

Construido en 1902 sobre una base triangular (en la confluencia entre la calle Broadway y la Quinta Avenida) y que luce esbelto frente al parque Madison Square, el Flatiron tiene 21 pisos que llevan vacíos desde 2019, cuando se marchó su último inquilino, la empresa MacMillan Publishers.