Atender el cuidado personal, una decisión diaria para las mujeres

Las vísperas del Día Internacional de la Mujer representan un buen momento para valorar la salud física y mental. “Podemos detenernos a pensar cómo nos podemos cuidar”, dijo la psicóloga Mayela Canto Escaroz, directora de Vivir en Plenitud, A.C.

El cuidado personal incluye relaciones personales, vínculos emocionales, salud física y alimentación balanceada, expuso en una charla que ofreció ayer en el Centro Cultural “La Ibérica” en el marco de la efeméride.

Respecto a la salud emocional, resaltó la importancia de tener espacios sanos y seguros para hablar de ella. “¿Qué pasaría si en las familias, si en las escuelas, si en los lugares sociales se hablara de salud metal? ¿Qué pasaría si habláramos cuando nos sintiéramos tristes, enojadas? Es muy importante hablar de eso; que la salud mental no sea un tabú”.

En ocasiones, las personas necesitan atención psiquiátrica “y no está relacionado con la locura y no es malo, se necesita. ¿Por qué no nos cuestionamos cuando vamos con el gastroenterólogo y sí con la atención emocional? Es un tabú, falta educación para atender la salud mental”, enfatizó.

En su opinión, son necesarios los espacios terapéuticos individuales, grupales y de pareja, “espacios donde podemos hablar de lo que sentimos sin ser juzgadas”.

Para prevenir la violencia, dijo que es necesario trabajar con hombres y mujeres. “Desde la infancia se debe conocer cómo prevenir la violencia, cómo manejar los conflictos adecuadamente, qué es la paz y cómo podemos vivir la paz; ésa sería la semilla para que después y poco a poco vaya evitándose la violencia”.

También deben trabajarse las emociones desde la niñez, indicó.

Si las infancias no tienen muchos espacios para cuestionar adecuadamente sus enojos lo que sale es violencia; cuando tenemos herramientas es más fácil vivir en un ambiente de paz, de armonía.

En la jornada, Celia Pedrero Cerón, coordinadora de “La Ibérica”, habló sobre los derechos de los adultos mayores.

La actividad incluyó trabajo en grupo de mujeres.

Este evento formó parte del programa de actividades del Día Internacional de la Mujer convocadas por la Secretaría de la Cultura y las Artes.— CLAUDIA SIERRA MEDINA