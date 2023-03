El Museo de la Canción busca a su embajadora

Dieciséis contendientes de 6 a 11 años de edad comenzaron su preparación al concurso Mini Talento Yucatán 2023, que se realizará en abril próximo, en el marco del Día del Niño, en el Museo de la Canción Yucateca.

Las aspirantes pulirán sus talentos en sesiones sabatinas en ruta a la final, cuya ganadora también será nombrada Embajadora Infantil del recinto artístico.

“Buscamos a una chiquitina que tenga algún talento, ya sea cantar, bailar, actuar, declamar... Todos los talentos son bienvenidos y los pulimos. Nos enfocamos en que sea regional, por ejemplo, si se trata de cantar, que sea trova yucateca, boleros de Armando Manzanero, Sergio Esquivel, de los grandes compositores que tiene el museo”, explicó Isis Barrera Correa, directora de Mini Talento Yucatán.

“Habrá ensayos de aquí a la semifinal, que será el miércoles 3 de abril a puerta cerrada, con un jurado del mundo de las artes que va a conocer qué tan interesadas están las participantes en ser parte del museo y la música yucateca”, añadió.

La final será el sábado 22 de abril a las 7 de la noche, en un evento abierto al público pero con aforo limitado.

En los ensayos se abordan expresión corporal, canto y coreografías con los maestros Rafael Peraza y Marilú Chan, quien afirmó que “hay niñas que son muy ‘chispa’ y otras a las que les cuesta trabajo, pero con ayuda de las demás se logra (avanzar)”.

“Todas son muy llevaderas, hay una buena convivencia, las apoyamos para ampliar su conocimiento de la cultura yucateca mostrándoles opciones, como la canción ‘Sabor a mí’, que la pueden fusionar con canto y baile”, indicó.

En las redes sociales del concurso se pueden emitir votos para elegir a Mini Digital Influencer, título que será para quien obtenga el mayor número de “likes”.

La ganadora sustituirá a la Embajadora Infantil 2022, Andrea Canto Trujeque, de 7 años de edad, quien aseguró que “ha sido una gran experiencia, me he divertido mucho, he mostrado lo que aprendí, todo lo que me han enseñado en jarana”.

“Estoy aprendiendo nuevos bailes y los voy a mostrar en el evento final”, dijo.

También dedicó palabras de ánimo y entusiasmo a quien será su sucesora este año: “Que disfrute mucho la experiencia mientras dure, se va a divertir mucho, sobre todo en los eventos”.

Las maestras subrayaron que las participantes “vivirán una hermosa experiencia” y destacaron que “la cultura es la herramienta más importante para la transformación humana”.

El Museo de la Canción Yucateca se ubica en la calle 57 entre 18 y 50, en el barrio de la Mejorada.— Vanessa Argáez Castilla