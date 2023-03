Exhorto para las mujeres: “hay que seguir luchando”

Hoy día a las mujeres se le debe dar no aceptación, sino valorización en cuanto a nuestro trabajo no solamente por ser mujeres: que nos traten como tratarían a sus colegas masculinos, señala Julia Cardeña Castillo, gerenta del Hotel Conquistador.

En la hotelería no nos pasa tanto, pero sí en algunas empresas y en áreas laborales donde la mujer desempeña ciertas funciones y recibimos un salario menor al que puede recibir un varón, comenta.

En este mes de la mujer es importante recordar las luchas que nos han llevado a estar aquí y seguir haciendo honor al 8 de marzo con un buen ejemplo, con un buen trabajo, continuar luchando por esos objetivos, porque todavía nos falta, apunta.

Además, dice, hay que seguir luchando por la igualdad y más que nada porque valoren tu trabajo, que no debería tener género, es para todos y debería pagarse por igual.

“De repente hay personas que no aceptan una instrucción o una orden que venga precisamente del sexo femenino, me pasó recién entré al hotel ni siquiera como gerente general, sino como gerente de ventas”, recuerda.

“Tenía varios varones a mi cargo y al principio fue difícil porque no aceptaban que una persona que viene de otro hotel, que viene de otra empresa, les diera instrucciones, les pidiera hacer ciertos cambios en la forma de trabajar”.

“Sí fue un poco complicado, pero creo que ahí es donde nosotras tenemos la ventaja de saber cómo manejar esa situación, cómo no herir susceptibilidades de nadie y siempre me ha gustado trabajar con la justicia de antemano, siendo equitativos”.

“Afortunadamente todo mi equipo de trabajo me fue aceptando, sí me costó un poquito, pero al final se logró y la verdad hoy día, después de tantos años de trabajo aquí en el hotel, hay muchos empleados que tienen mucho tiempo ya trabajando con nosotros”.

“Creo que hay dos empleados que iniciaron desde que se abrió el hotel, o sea, tienen ya 30 años, y siempre me han apoyado muchísimo, así que no puedo decir que no haya algún colaborador que no me brinde su apoyo”, indica.

Crisis por el virus

Julia Cardeña ya tiene más de dos décadas de experiencia en la labor hotelera y la industria turística. Uno de los principales retos a los que se ha enfrentado es la pandemia.

“Fue una etapa muy difícil y nueva, creí que la empresa no saldría adelante. No me había tocado tener que cerrar un hotel, no se podía mantener abierto porque aparte de que no había ni un cliente, por protocolos gubernamentales se tuvo que cerrar toda empresa que no trabajara para apoyar a lo que era la parte médica”, señala.

“Resultó sumamente difícil y complicado pasar de tener una plantilla de 130 o 135 empleados a quedarnos 20, fue terrible tener que despedir por partes a los empleados porque en un principio nadie sabía que esto duraría tanto tiempo”.

“Pensábamos: ‘vamos a darle de baja temporal al personal, esto inició el inicio en marzo del 2020 y en julio que viene la temporada alta podemos abrir de nuevo cierta área del hotel’. La realidad fue otra completamente”.

“Ver que tienes que cerrar al 100%, seguir despidiendo gente porque no hay manera de pagar los sueldos y pagar luz eléctrica. Habíamos adquirido un compromiso económico previo, nos agarró súper mal parados. Se suponía que en 2020 teníamos tianguis, teníamos congresos, iba a haber mucho dinero y se veía una buena proyección a futuro”.

“Reabrimos en julio una torre, pero solo se ocupaban cinco cuartos, dos cuartos, había días que no teníamos un solo cuarto por lo que se estaba perdiendo más de lo que se está ganando”.

“Nos quedamos 20 empleados nada más, veníamos tres veces por semana nos íbamos turnando más que nada para ver cosas de mantenimiento, pues aun con el hotel cerrado no puedes dejar de pagar ciertos suministros de limpieza”.

“Desde marzo de 2021 empezamos solo con servicios de desayunos a la carta, dos pisos abiertos, empezamos otra vez a hacer las promoción del hotel respetando todos los protocolos sanitarios, no nos permitían tener más que un 25% de ocupación e incluso el restaurante no abrió sino hasta finales del 2021 en noviembre, diciembre porque el aforo que teníamos que tener, era también de un 25% a 30% porque eran espacios cerrados”.

“Bueno, si cumplíamos con todos los protocolos lo mejor era no abrir porque no podíamos sobrevivir con un 25%, aparte la realidad era que ni siquiera llegaba ese 25%”.

“Después tuvimos que reestructurar completamente nuestras áreas, tanto las de ventas como las de mantenimiento y administrativas. Fue un cambio completo”.

“Empezamos a hacer que todos los empleados sean 360 grados; es decir, si de repente me falta alguien en recepción tengo gente que pueda cubrir esa parte, que pueda estar en reservaciones o en ventas o inclusive hacer una cama y ayudarnos a que estén bien las habitaciones. La necesidad prácticamente nos obligó a que el empleado se diversifique en lo que está haciendo”, dice.

“Tengo meseros que aparte nos ayudan también como ‘bell boys’ (botones), ya no es solamente ser mesero y atender una mesa, si ven que el cliente está llegando con su equipaje se acercan y apoyan. Dimos prácticamente un giro completo a las funciones de un empleado”.

“Seguimos luchando, reformamos prácticamente todo según los protocolos sanitarios y todo lo que se tenía que hacer para mantenernos abiertos y seguir dando servicio, que sea uno seguro tanto para nuestros colaboradores internos como para los huéspedes”.

Cuestionada sobre cómo percibe la promoción turística de Yucatán, la gerenta dice que se hizo una campaña bastante buena llamada “365 días en Yucatán” por parte de la Sefotur.

“Creo que fue una muy buena idea porque sacaron lo mejor de cada poblado, por ejemplo, de Homún los cenotes que hay en el área, el cenote de Santa Bárbara, qué actividades puedes hacer, etcétera, de repente te decían llegas a Mérida duermes una noche en la capital, pero también puedes dormir en Homún”.

“Hay varios hoteles, hay un glamping que es un campamento glamoroso prácticamente porque duermes en una casa de campaña, pero con aire acondicionado, es otro tipo de hospedaje”.

“Empezaron a hacer villas, tours ceremoniales, darle más difusión a Las Coloradas, donde hicieron un festival con los que hacen kitesurf. La Península de Yucatán es una región donde todos los que hacen deportes acuáticos están en el punto preferencial porque siempre tenemos vientos”.

“Hay 365 días al año en los que puedes explorar y descubrir todo lo que ofrece nuestra entidad y la campaña se aseguró de darle la debida promoción a, por ejemplo, la salinera de las Coloradas junto con una visita a Río Lagartos”.— Daniel Maldonado Rivero