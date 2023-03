Exponen cómo es ser mujer en la literatura

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la tarde de ayer se llevó al cabo en el Gran Museo del Mundo Maya la mesa panel “Escritoras yucatecas”, como parte del coloquio de escritoras que realiza Sedeculta.

En el evento participaron Christi Uicab Martín, Sary Lorena Hau Ucán, Verónica García Rodríguez, Irma Torregrosa y Valeria Garza Escalante, quien fungió como moderadora.

La primera en tomar la palabra fue Christi Uicab, quien leyó un texto sobre cómo la guerrera maya María Uicab la ayudó a abrazar su apellido.

En su lectura dramatizada, Christi también habló de su colectivo Contrayerba, de la discriminación, del antirracismo y de la literatura. “La escritura para mí es la conexión con el pueblo vivo, se construye con el pueblo vivo y se hace para tener un reflejo con el pueblo vivo”.

Sary Lorena Hau, quien saludó a la audiencia en lengua maya, dijo que le emociona transmitir a las personas el ser de la lengua maya a través de su poesía.

Temas sociales

La escritora —que al igual que muchos mayahablantes, aprendió a escribir y leer maya por iniciativa propia, pues de niña se le alfabetizó en español— leyó el poema en maya “Árbol riguroso” que trata sobre la sexualidad y la sensualidad de la mujer, así como del fenómeno en que se deja de trabajar el campo para ceder terreno a las grandes empresas.

También leyó “En racimos crecen las espinas”, que escribió pensando en las mujeres jóvenes y las niñas.

“Siempre he expresado mi desacuerdo en muchas cosas que suceden socialmente, como cuando una jovencita se va detrás de su pareja y se embaraza. No hay que correr tras cosas que podemos hacer a cierta edad, 20, 25... No es la solución hacerlo más joven”, añadió la escritora, que también compartió el poema “Retoño”.

En su turno, Verónica García agradeció compartir mesa con compañeras de la palabra. “La palabra es justo lo que hace a los dioses. Los dioses, cualquiera, es con la palabra con la que dan vida a las cosas”.

La escritora, quien leyó el cuento “Después de Lola”, de su libro “Vestido rojo y sin tacones”, habló de sus inicios literarios y el doble esfuerzo que hacen las escritoras en comparación con los hombres. “Las escritoras tienen una doble discriminación. Las escritoras siempre vamos luchando más y yendo detrás de los hombres”, dijo para luego señalar que si se revisa en las editoriales cuántos libros son de hombres y mujeres la diferencia es abismal.

En la mesa panel participó asimismo Irma Torregrosa, ganadora en 2017 del Premio Hispanoamericano de Poesía “San Román”.— JORGE IVÁN CANUL EK