Raúl Espinosa Aguilera: La música popular ha tenido notable influencia en la sociedad

Cuando surgió el rock and roll y la música pop, recuerdo que las personas mayores comentaban que “sería una moda pasajera, un ritmo como tantos otros, sin mayores consecuencias”. Pero nadie imaginó la influencia tan marcada que tendría, no solo en los jóvenes, sino en la entera sociedad.

Cuando Elvis Presley lanzó su primer gran éxito “That’s All Right” (1956), los expertos comentaron que se trataba de una mezcla de “la música country” con el rhythm and blues por el ritmo acelerado que impuso a sus melodías. Muchos jóvenes imitaron a Elvis y al joven actor en boga, James Dean, en sus modos de vestir con chamarras negras de cuero, el largo copete con vaselina, pantalones de mezclilla ajustados, porque se habían convertido en los ídolos de esa década.

Luego vino una larga saga de cofundadores y compositores del rock, como Chuck Berry, Little Richard, Roy Orbison, Carl Perkins, Bill Haley, Ritchie Valens (de ascendencia mexicana), Buddy Holly, etcétera.

Ellos fueron los cimientos para la música pop de grupos que vendrían después, como The Beatles, The Rolling Stones, The Kinks, The Animals, The Byrds, etcétera. La mayoría de ellos sentían admiración por los músicos de los años 50.

En los jóvenes de muchos países se puso de moda el pelo largo, suéteres de cuello de tortuga, pantalones acampanados... En forma inesperada dicha música pasó a convertirse en música “psicodélica”, iniciada por el trío Cream, Pink Floyd, Grateful Dead, Jefferson Airplane, The Doors... Surgieron virtuosos de la guitarra como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page... Algunos de estos compositores tomaron elementos del blues, del jazz y del soul. Otros grupos buscaban recrear las sensaciones que producían las drogas alucinógenas, como el LSD. El cantante de los 50 Don McLean externó su inconformidad con esta moda en su composición “American Pie”, porque afirmaba que la música de rock de su época fue más auténtica y pura ya que en el segundo lustro de los años 60 esa música se pervirtió, promoviendo las drogas y el movimiento juvenil hippie, que fue disolvente de muchos valores humanos y trascendentes.

Me parece que McLean tenía razón porque se comenzaron a consumir drogas “duras” o fuertes y muy pronto cantantes, músicos y muchos de sus fans seguidores fallecieron a causa de sus efectos secundarios y por las sobredosis. También se difundió el “amor libre”. Entonces el matrimonio y la familia se miraron con indiferencia y desprecio, abriendo paso a la egolatría, de tener el placer “hoy, aquí, ahora y sin compromiso alguno”. Fue como una especie de “retorno a las cavernas” por su conducta primitiva.

Por esos años fueron apareciendo compositores y cantantes de denuncia social, como Pete Seeger (“If a Had a Hammer”), Joan Báez (“We Shall Overcome”), The Animals (“House of the Rising Sun”), Bruce Springsteen (“Born in the USA”), John Lennon (“Imagine”), Credence Clearwater Revival (“Fortunate Son”), Queen (“I Want to Break Free”), Pink Floyd (“Another Brick in The Wall”), etcétera.

La música, entonces, se transformó en un poderoso vehículo transmisor de ideas y conceptos. Especial relevancia ha tenido Bob Dylan, quien con sus canciones poéticas y de protesta influyó en generaciones enteras.

Dylan tuvo una gran proyección internacional y denunció, por ejemplo, la discriminación racial en Estados Unidos, así como la tragedia de enviar a confrontaciones bélicas a jóvenes que eran el futuro del país y miles murieron a costa de echar a andar la industria armamentista para enriquecer los bolsillos de unos cuantos empresarios y por conveniencias políticas.

Del mismo modo, Dylan expuso un burdo materialismo consumista como nunca antes se había visto, por ejemplo permitiendo el aborto o el uso de la pornografía en la publicidad. También denunció que en la alta sociedad se evitaba hablar sobre la muerte y el Más Allá por considerar a esos temas “de mal gusto”.

Muchas celebridades reconocen su considerable impacto, como el expresidente Barak Obama, quien reconoció que Dylan era su poeta favorito. Años antes, en la Casa Blanca le había otorgado la Medalla Presidencial de la Libertad por su lucha permanente a favor de los derechos civiles.

Obama afirmó: “En la historia de la música contemporánea, Bob Dylan fue un gigante”. En 2016, la Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura “por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción estadounidense”.

También hubo melodías que dejaron una honda huella en la sociedad, como “Sunday Bloody Sunday” de U2, que describe los enfrentamientos armados en Irlanda del Norte, o de la guerra de Vietnam, como “Sky Pilot” de The Animals o “American Woman” de The Guess Who, y muchos otros grupos. Esas canciones con sus mensajes pacifistas o antibelicistas distaban mucho de ser meras canciones de entretenimiento para convertirse en instrumentos de expresión artística y sociológica.

Ya en la Inglaterra del siglo XIX, en la obra literaria del célebre escritor inglés Charles Dickens se pueden encontrar abundantes denuncias sociales. Los críticos comentan que con su positiva influencia ayudó al Parlamento a tomar conciencia para aprobar leyes encaminadas a resolver urgentes problemáticas, como ayudar a personas que viven en extrema pobreza, bajo injusticias laborales o sufren marginación social. Lo mismo ha sucedido, hoy en día, en los países occidentales al promulgar leyes contra la discriminación racial; al aprobar el derecho al voto a todas las personas, sin importar su raza, sexo o condición social; al promover la vivienda digna para todos y la ayuda médica popular, etcétera.

Licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la UNAM y maestro en Comunicación por la Universidad de Navarra.