El patrimonio cultural, tema de una mesa panel en la Filey 2023

En la Feria Internacional de la Lectura Yucatán, que se iniciará este sábado y finalizará el próximo domingo 19 en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, entre las actividades a destacar se encuentra la mesa panel “Conservación y restauración del patrimonio cultural”, que se llevará al cabo el lunes 13, a las 11:45 de la mañana, en el salón Uxmal 3.

La actividad reviste particular trascendencia por la temática que aborda y por quienes forman parte de ella. Entre sus integrantes está el doctor Víctor Hugo Ruiz Ortiz, doctor en Arqueología e investigador de Patrimonio Cultural en el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la UNAM.

Con la conciencia de que Yucatán es una de las entidades de la República con mayor riqueza en cuanto a patrimonio cultural tangible, la mesa panel será un espacio de diálogo entre especialistas y público.

En entrevista con el Diario, el doctor Ruiz Ortiz, egresado de la Licenciatura en Arquitectura por la Universidad Iberoamericana y con Maestría en Restauración por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, explicó que, “en términos simples, el patrimonio cultural lo constituyen todos aquellos elementos (tangibles o no) que de alguna manera evocan la historia y características culturales que dan identidad a una sociedad”.

Recordó que los edificios, estructuras, espacios y objetos están expuestos a un deterioro propio del tiempo, así como a las condiciones atmosféricas, contaminación, abandono, vandalismo e incluso lo provocado por su propia naturaleza, dados los materiales utilizados para la construcción. “Preservar el patrimonio es preciso y la restauración, una cuidadosa tarea que requiere mucho trabajo especializado”.

“Guardando las debidas proporciones, el patrimonio cultural es como el cuerpo de un anciano”, indicó.

“Lo ideal es que ese anciano esté siempre saludable, activo, vigilado, monitoreado, protegido; tal es la esencia de la preservación. Pero cuando este adulto mayor presenta una enfermedad o se lastima y ve trastocada su integridad, entonces es preciso hacer estudios, brindar un diagnóstico, prescribir un tratamiento, extremar cuidados en el entorno donde se encuentra, proporcionar medicación y, de ser necesario, someterlo a cirugía, aunque nadie quiere que se llegue a tanto. Éste es el sentido de la restauración”, dijo.

Agregó que “el patrimonio cultural va mucho más allá de lo que tenemos a simple vista, no es solo la estructura desde el punto de vista arquitectónico y estético, pues en toda estructura existen elementos ocultos que nos hablan de su origen”.

“No es una casualidad que algunos edificios coloniales de usos muy específicos se ubiquen en determinados puntos de la ciudad y orientados con respecto al movimiento de los astros”.

“Yo veo el patrimonio cultural en tres capas, la primera la conforma todo lo que está a la vista; la segunda tiene que ver con la herencia cultural de lo maya a lo español, lo que oculta cada edificación y que le dio origen, y la tercera capa tiene que ver con la memoria colectiva que le permite trascender en el tiempo, lo vigente pero a la vez velado cuando no se profundiza”.

El entrevistado subrayó que intervenir una estructura catalogada como “patrimonio cultural” no es tarea fácil, hay varios factores a tomar en cuenta antes de decidirse sobre qué intervenir y cómo intervenir o hasta qué grado.

Con respecto a los monumentos que son blanco de ataques vandálicos, dejó en claro que, si bien la libertad de expresión es respetable, las autoridades podrían hacer el esfuerzo de proteger y resguardar aquellas estructuras que pudieran ser objeto de afectación.

Recordó que la implementación constante de trabajos de restauración y limpieza de una misma estructura, catalogada como patrimonio cultural, a la larga le causará un desgaste irreversible y deteriorará los materiales con que se construyó, de modo que el problema, en un momento dado, no es que no se pueda intervenir, sino que los trabajos de restauración no pueden ser constantes en pro de la salvaguarda integral de la estructura.

En la mesa panel del lunes también participarán la maestra Mariana Nagores, de la especialidad en Restauración de la Universidad Modelo, y la restauradora campechana María Fernanda Escalante.

La entrada a la actividad del lunes es libre y abierta al público en general.— Emanuel Rincón Becerra